Atatürk, Vefatının 87. Yıldönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde Karabük ve Zonguldak'ta düzenlenen törenlerle anıldı. Saat 09.05'te kentlerde hayat dururken, işçiler ve vatandaşlar siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Karabük'te 10 Kasım dolayısıyla kent genelinde sirenlerin çalmasıyla birlikte trafikteki araçlar durdu, vatandaşlar, kamu kurumlarındaki personel ve öğrenciler iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Millet Bahçesi'nde camii inşaatında çalışma yapan işçiler de metrelerce yükseklikte sireni duyar duymaz işlerini bırakarak vatandaşlarla birlikte saygı duruşuna geçti. Atatürk'ün aziz hatırası, vefatının 87. yılında bir kez daha minnet ve saygıyla anıldı.

Zonguldak'ta ise Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde görev yapan maden işçileri, saat 09.05'i gösterdiğinde yerin metrelerce altında ve müessese binası önünde çalışmalarını durdurdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte işçiler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Müessese Müdürü Ümit Değirmenci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve tören sona erdi. - KARABÜK