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Atatürk Üniversitesinde Kimya Öğretmenleri çalıştayı gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesinde Kimya Öğretmenleri çalıştayı gerçekleştirildi
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TÜBİTAK 1001 Kapsamında Yürütülen Proje İle Geliştirilen Öğretim Etkinlikleri Kimya Öğretmenleriyle PaylaşıldıAtatürk Üniversitesi bünyesinde TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında yürütülen 122K944 numaralı "Aile Benzerliği Yaklaşımına...

TÜBİTAK 1001 Kapsamında Yürütülen Proje ile Geliştirilen Öğretim Etkinlikleri Kimya Öğretmenleriyle Paylaşıldı

Atatürk Üniversitesi bünyesinde TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında yürütülen 122K944 numaralı "Aile Benzerliği Yaklaşımına Dayalı Olarak Bilimin Doğası Öğretimi Modülünün Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi" başlıklı proje çerçevesinde Kimya Öğretmenleri Çalıştayı düzenlendi. Erzurum il merkezinde görev yapan kimya öğretmenleri ile kimya eğitimi alanında çalışmalar yürüten akademisyenleri bir araya getiren çalıştay, 10 Eylül 2026 tarihinde Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Ata Otel'de gerçekleştirildi.

Proje Çıktıları Öğretmenlerin Deneyimleriyle Değerlendirildi

Programın açılışında proje yürütücüsü Prof. Dr. Suat Çelik, katılımcılara teşekkür ederek projenin amacı, yürütülen çalışmalar ve süreç içerisinde elde edilen çıktılar hakkında bilgi verdi. Çalıştay kapsamında proje doğrultusunda geliştirilen öğretim etkinlikleri katılımcı öğretmenlere tanıtılırken, söz konusu etkinliklerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanması sürecinde öğretmenlerin ihtiyaçlarına katkı sunması hedeflendi. Ayrıca geliştirilen modülün sınıf içi uygulamalarını gerçekleştiren öğretmenler, uygulama sürecindeki deneyimlerini ve gözlemlerini diğer katılımcılarla paylaşarak projenin sahadaki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Proje ekibinde araştırmacı olarak yer alan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sevil Akaygün de çalıştaya katılarak projenin çıktılarının ele alındığı değerlendirme oturumunu yönetti. Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin alındığı oturumlarda, geliştirilen modülün sınıf ortamlarında uygulanmasına yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin Katkıları Teşekkür Plaketleriyle Onurlandırıldı

Çalıştayın sonunda, modülün sınıf içi uygulamalarına katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür plaketleri takdim edildi. Katılımcılara ayrıca Atatürk Üniversitesinin tanıtım ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler sunuldu.

Öğretmenlerin görüş, değerlendirme ve önerilerinin paylaşılmasının ardından sona eren çalıştayın, kimya öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra bilimin doğasının öğretimine yönelik geliştirilen modülün sınıf ortamlarında daha etkin ve işlevsel biçimde kullanılmasına önemli katkılar sunması hedefleniyor. Proje yürütücülüğünü Prof. Dr. Suat Çelik'in üstlendiği TÜBİTAK 1001 projesi, bilimin doğasının öğretimine yönelik yenilikçi ve uygulanabilir eğitim yaklaşımlarının geliştirilmesi ve bu yaklaşımların öğretmenlerin mesleki uygulamalarına kazandırılması açısından çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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