Atatürk Üniversitesinde Kadınlar ve Çiçekler Sergisi açıldı - Haberler

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Atatürk Üniversitesinde Kadınlar ve Çiçekler Sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Atatürk Üniversitesinde Kadınlar ve Çiçekler Sergisi açıldı

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öncülüğünde 'Kadınlar ve Çiçekler' temalı sergi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu fuaye alanında düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öncülüğünde 'Kadınlar ve Çiçekler' temalı sergi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu fuaye alanında düzenlendi.

Def müziği eşliğinde kadın ve çiçek motifleriyle donatılmış minyatür, şükufe, ebru gibi çalışmaları içeren sanat eserlerinin incelendiği ve otuz dört farklı tablonun yer aldığı sergiye ilgi oldukça yoğun oldu.

Sergide; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölünü birinci sınıf öğrencileri Hilal Tosunoğlu, Aysel Ataç, Rümeysa Karadaş, Zümra Tamcahan, Sevda Korkmaz, Sema Çelik, Fehmiye Börekçi, Asiye Özbek, Nezaket Yıldız, Emine Alacalı, Barış Kılıç, Süleyman Emer, Ayşenur Tanyeri'nin eserleri yer aldı.

Serginin Küratörlüğünü üstlenen Öğr. Gör. Aydan Akkök, "Böyle bir sergiyi düzenlediğim için oldukça mutlu ve heyecanlıyım. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü birinci sınıf öğrencilerimizin bir dönemde aldıkları eğitim sonucu ortaya çıkardıkları çalışmalardan derlediğimiz bu sergiye ben de destek olmak amacıyla öğrencilik yıllarımdaki eserlerle katılım sağladım ama çoğunluğu öğrencilerimizin emekleri ve çabaları ile oluştu" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan eserlerini sergileyen Sevda Korkmaz ise "Kadınlara hitaben hazırlanan bu sergide yaptığım tüm bu emeklerin sergilenmesi ve çok güzel yorumlar almam beni çok mutlu etti. Hiç birimizin böyle bir deneyimi yoktu ürünlerin böyle beğenilmesi bizleri heveslendirip, motive ediyor. İnşallah bu güzel enerji ile daha birçok farklı sergiler düzenleriz" şeklinde konuştu.

Sergi, katılım belgelerin takdimi ile son buldu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesinde Kadınlar ve Çiçekler Sergisi açıldı

Atatürk Üniversitesinde Kadınlar ve Çiçekler Sergisi açıldı

Atatürk Üniversitesinde Kadınlar ve Çiçekler Sergisi açıldı

Atatürk Üniversitesinde Kadınlar ve Çiçekler Sergisi açıldı

Atatürk Üniversitesinde Kadınlar ve Çiçekler Sergisi açıldı

Atatürk Üniversitesinde Kadınlar ve Çiçekler Sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi, Sema Çelik, 15 Temmuz, Milli, Yerel, Haberler

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