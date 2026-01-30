Atatürk Üniversitesinden önemli bir başarı daha

Atatürk Üniversitesi, bilimsel araştırma ve proje üretme konusundaki güçlü kurumsal vizyonunu, TÜBİTAK 2025/2 Dönemi ARDEB 1001 Programı kapsamında elde ettiği önemli başarıyla bir kez daha ortaya koydu. Üniversite bünyesinde görev yapan akademisyenlerin yürütücülüğünü üstlendiği nitelikli projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanması, Atatürk Üniversitesinin araştırma odaklı üniversite kimliğini ve bilimsel üretim kapasitesini ulusal düzeyde tescillemeye devam ediyor.

TÜBİTAK 2025/2 Dönemi ARDEB 1001 Programı kapsamında; Prof. Dr. Önder Yağmur, Doç. Dr. Bahar Çiftçi, Doç. Dr. Sıtkıcan Okur, Doç. Dr. Selçuk Özdemir, Doç. Dr. Sema Nur Sevinç Gül, Doç. Dr. Şükrü Değirmencay, Dr. Öğr. Üyesi Kübra Solak ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Uzundumlu'nun yürütücülüğünü yaptığı projeler destek almaya hak kazandı. Farklı disiplinlerde hazırlanan bu projeler hem bilimsel literatüre katkı sunmayı hem de toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor.

"Bilimsel Araştırma Faaliyetlerini Üniversitemizin Temel Yapı Taşlarından Biri Olarak Görmekteyiz"

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bilimsel araştırmanın üniversitenin temel misyonlarından biri olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel araştırmayı üniversitemizin yapı taşlarından biri olarak görmekteyiz. TÜBİTAK 2025/2 Dönemi ARDEB 1001 Programı kapsamında akademisyenlerimizin projelerinin desteklenmeye hak kazanması, bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Farklı disiplinlerde üretilen bu çalışmalar, ulusal bilim politikalarına katkı sunmanın yanı sıra toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretme potansiyeli de taşımaktadır."

"Bilimsel Projelerin Ortaya Çıkmasını Teşvik Eden Bir Araştırma Ekosistemi Oluşturmayı Hedefliyoruz"

Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, üniversite yönetimi olarak araştırmacılara her aşamada destek olmaya devam edeceklerini vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Üniversite üst yönetimi olarak, nitelikli ve sürdürülebilir bilimsel projelerin ortaya çıkmasını teşvik eden bir araştırma ekosistemi oluşturmayı öncelikli hedefimiz olarak benimsiyoruz. Akademisyenlerimizin proje fikirlerini hayata geçirebilmeleri için gerekli tüm desteği sağlamaya, Atatürk Üniversitesini ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin (PDO) sürece sağladığı katkılara da özel olarak vurgu yapan Hacımüftüoğlu, PDO'nun proje yazım, danışmanlık ve başvuru süreçlerinde sunduğu rehberlik hizmetlerinin, bu başarının elde edilmesinde önemli bir rol oynadığı belirterek, ofisin sistematik ve nitelikli çalışmalarının üniversitenin proje performansını sürdürülebilir hale getirdiğini ifade etti.

Bilimsel mükemmeliyeti esas alan, disiplinler arası çalışmaları teşvik eden ve ulusal ile uluslararası fon kaynaklarına erişimi güçlendirmeyi hedefleyen araştırma politikaları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olma hedefiyle emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. - ERZURUM