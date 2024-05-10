Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleşen 258. Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katıldı.

Başkent Ankara'da düzenlenen toplantıda ayrıca Üniversitelerarası Kurulu (ÜAK) Dönem Başkanı Prof. Dr. Veysel Eren ile üniversite rektörleri ile akademisyenler yer aldı. ÜAK'ın çalışmaları, doçentlik süreçleri, yapılacak olan mevzuat değişikliklerinin gerekçeleri hakkında bilgi verilmesiyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi, yapılması planlanan çalışmaların ele alınması ve gelecek dönemin planlanması ile devam etti.

Yükseköğretim Kanununun 11. maddesi uyarınca üniversiteler üstü bir akademik organ olarak kurulan Üniversitelerarası Kurulunun 258. toplasında; üniversiteler arasında akademik açıdan koordinasyonun sağlanması, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacına yönelik tedbirlerin alınması, üniversiteleri ilgilendiren kanun ve tüzük tasarılarının ve yönetmeliklerin hazırlanması gibi konular değerlendirilirken doçentlik, doçentlik başvuru sonuçları, Etik ve Denklik Komisyonu raporları ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) incelenmesini talep ettiği hususlar üzerine çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.

Rektör Çomaklı: "Toplumsal Sorumluluğumuzu Yerine Getirme Konusunda Kararlıyız"

Ülkemizdeki üniversiteler arasındaki iş birliği, bilgi paylaşımı ve akademik gelişimi teşvik etmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Bilindiği üzere üniversitelerin önemli misyonu bilim, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında ilerlemektir. Atatürk Üniversitesi olarak bu alanlarda ilerlemek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Öğrencilerimize kaliteli eğitim sunma, araştırma faaliyetlerini destekleme ve toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirme konusunda kararlıyız. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın toplantıda dile getirdiği konu başlıklarına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız."

Yükseköğretim Kurulu çatısı altında ülkenin ali menfaatleri için gayret göstermeye devam ettiklerini belirten Rektör Çomaklı: "Yapılan bu çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz birliktelik ruhu ve ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olma duygusu bizi motive ediyor ve daha da ileriye gitmek için bize güç veriyor. İnanıyoruz ki, birlikte çalışarak ülkemizi bilim dünyasında daha da söz sahibi konuma taşıyacağız. Bu vesileyle, 258'incisi gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Toplantısında alınan kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere YÖK üyelerimize ve katılan, destek veren tüm üniversitelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı; gündemdeki konular görüşülerek belirlenen maddeler hakkında kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin ele alınmasıyla sona erdi. - ERZURUM