Atatürk Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Etkinlik

25 Kasım Kadına yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Atamoda Kulübü, Tiyatro ve Yazarlık Kulübü, Oyunculuk ve Performans Kulübü, Gençlik ve Çocuk Tiyatrosu Kulübü üye öğrencileri kadına yönelik şiddete dönük farkındalık uyandırma amaçlı bir etkinlik düzenledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi sergi alanında gerçekleştirilen performans etkinliğinde toplumsal şiddet olaylarının merkezinde yer alan ve bu olaylarda zarar gören kadınlara yönelik bir tasarım çalışması gerçekleştiren kulüp öğrencilerinden Betül Aydın ve Muhammed Sadık Çetintaş; Toplumların temelinde aile, ailenin temelinde ise kadının yer aldığını ifade ederek, kadının sevginin, merhametin ve fedakarlığın sembolü olduğunu bu vasıflarından ötürü de kadınların eğitimden istihdama, sosyal hayattan ekonomik yaşama kadar her alanda güçlü, özgüvenli ve saygın bir konuma ulaşmalarının toplumun ortak sorumluluğu olması gerektiğini söylediler.

Toplumun kalite düzeyinin o toplumda kadına verilen değerle belirlendiğini söyleyen öğrenciler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ettiler.

Düzenlenen etkinliğe öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterirken öğrencilerin performansı katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. - ERZURUM