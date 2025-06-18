Atatürk Üniversitesi'nde Bilirkişilik Temel Eğitimleri Başladı

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından düzenlenen Bilirkişilik Temel Eğitimleri, 14 Haziran 2025 tarihi itibarıyla üç ayrı grupla eş zamanlı olarak başladı.

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığının onayıyla yürütülen eğitim programı; adalet sistemine uzman ve nitelikli bilirkişiler kazandırmayı hedefliyor. Eğitimler, mevzuata uygun biçimde hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde bilirkişiliğin hukuki dayanakları, etik kuralları, raporlama teknikleri gibi konularda kapsamlı bir eğitim alıyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi bilirkişi listelerine başvuruda bulunma hakkı elde edecek.

ATASEM yetkilileri, eğitime gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, yeni eğitim gruplarının kısa süre içinde açılacağını ve kursiyer adaylarının taleplerinin hızlıca karşılanacağını belirttiler.

Atatürk Üniversitesi, toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda yürüttüğü nitelikli eğitim programlarıyla mesleki gelişime ve adalet hizmetlerinin etkinliğine katkı sunmaya devam ediyor. - ERZURUM