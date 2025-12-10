Haberler

Atatürk Üniversitesi'nde bilimsel teşvik töreni düzenlendi: Başarılı Akademisyenlere ödülleri takdim edildi

Atatürk Üniversitesi'nde bilimsel teşvik töreni düzenlendi: Başarılı Akademisyenlere ödülleri takdim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası bilimsel görünürlüğünü artıran akademisyenleri ödüllendirdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bilimsel üretkenliğin önemine vurgu yaptı.

Gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artıran akademisyenler, geleneksel hale gelen Bilimsel Teşvik Töreni ile ödüllerini aldı.

2025 yılı boyunca yürüttükleri araştırma faaliyetleri için Eylül ve Ekim aylarında başvuruda bulunan öğretim üyeleri, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törende ödüllerini Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun elinden aldı. Törende, çeşitli alanlarda öne çıkan yayın, patent, proje ve diğer bilimsel çıktılar değerlendirilerek başarılı akademisyenler teşvik edildi.

"Üniversitemiz, bilim dünyasında önemli bir konuma sahip"

Akademisyenleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretkenlik geleneğine dikkat çekti. Üniversitenin, kuruluşundan bu yana bilimsel faaliyetleriyle güçlü bir konum edindiğini vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu şu ifadeleri kullandı: "Gerçekleştirdiğiniz araştırmalar ve ürettiğiniz bilimsel katkılarla üniversitemizi hak ettiği konuma taşıyor, hedeflerimizi birer birer gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Bizler de 'marifet iltifata tabidir' anlayışıyla, ortaya konan her değeri takdir etmeyi sürdürüyoruz. Yayınlardan projelere, patentlerden toplumsal etki oluşturan çalışmalara kadar birçok alanda fark oluşturan öğretim üyelerimize ödüllerini takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Üretkenliğimiz her geçen gün artıyor ve bu sayede üniversitemiz ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür hale geliyor. Atatürk Üniversitesini bilim dünyasında söz sahibi kıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Bilimsel teşviklerin araştırma üretkenliğini artırmada büyük önem taşıdığını belirten Hacımüftüoğlu, üniversitenin destek mekanizmalarını güçlendirerek akademik çalışmaları teşvik etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Program, ödül takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
title