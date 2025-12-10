Atatürk Üniversitesi'nde bilimsel teşvik töreni düzenlendi: Başarılı Akademisyenlere ödülleri takdim edildi

Gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artıran akademisyenler, geleneksel hale gelen Bilimsel Teşvik Töreni ile ödüllerini aldı.

2025 yılı boyunca yürüttükleri araştırma faaliyetleri için Eylül ve Ekim aylarında başvuruda bulunan öğretim üyeleri, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törende ödüllerini Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun elinden aldı. Törende, çeşitli alanlarda öne çıkan yayın, patent, proje ve diğer bilimsel çıktılar değerlendirilerek başarılı akademisyenler teşvik edildi.

"Üniversitemiz, bilim dünyasında önemli bir konuma sahip"

Akademisyenleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretkenlik geleneğine dikkat çekti. Üniversitenin, kuruluşundan bu yana bilimsel faaliyetleriyle güçlü bir konum edindiğini vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu şu ifadeleri kullandı: "Gerçekleştirdiğiniz araştırmalar ve ürettiğiniz bilimsel katkılarla üniversitemizi hak ettiği konuma taşıyor, hedeflerimizi birer birer gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Bizler de 'marifet iltifata tabidir' anlayışıyla, ortaya konan her değeri takdir etmeyi sürdürüyoruz. Yayınlardan projelere, patentlerden toplumsal etki oluşturan çalışmalara kadar birçok alanda fark oluşturan öğretim üyelerimize ödüllerini takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Üretkenliğimiz her geçen gün artıyor ve bu sayede üniversitemiz ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür hale geliyor. Atatürk Üniversitesini bilim dünyasında söz sahibi kıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Bilimsel teşviklerin araştırma üretkenliğini artırmada büyük önem taşıdığını belirten Hacımüftüoğlu, üniversitenin destek mekanizmalarını güçlendirerek akademik çalışmaları teşvik etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Program, ödül takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ERZURUM