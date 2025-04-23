Atatürk Üniversitesi'nde 23 Nisan Coşkusu: Minik Rektör Ahmet Enes

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk Üniversitesinde bu yıl da büyük bir coşku ve anlam yüklü bir etkinlikle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, temsili devir teslim töreni çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu koltuğunu bir günlüğüne Vakıf Okulları 5. sınıf öğrencisi Ahmet Enes Sağlam'a devretti.

Makam aracıyla evinden alınarak Rektörlük binasına getirilen minik rektör, Prof. Dr. Hacımüftüoğlu tarafından karşılandı. Gerçekleşen sembolik devir teslim töreninde Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, üniversitenin genel faaliyetleri hakkında küçük misafirine bilgi verdi. Ahmet Enes ise Atatürk Üniversitesi gibi köklü ve büyük bir kurumun başına geçmenin kendisi için hem heyecan hem de gurur verici olduğunu ifade etti.

Bilim insanı olma hayalini dile getiren Ahmet Enes, görev süresi boyunca ilk icraat olarak oyun parkı yapılması talimatını verdi. Rektörlük makamındaki kararlılığı ve özgüveniyle dikkat çeken minik rektör, tören boyunca yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise 23 Nisan dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gelecek kaygısı yaşamadıkları, eşit eğitim, beslenme ve sağlık olanaklarına sahip oldukları bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, barış dolu bir dünyada sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Ahmet Enes ve ailesinin Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile günün anısına fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. - ERZURUM