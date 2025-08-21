Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuruları Başladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesine 2025-2026 akademik yılı için öğrenci alımında uygulanacak olan özel yetenek sınavı başvurularının geçen hafta başladığını ve bu hafta boyunca da devam edeceğini duyurdu.

Sanat eğitimin toplumlar için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Üniversite olarak yalnızca bilimsel değil sanatsal anlamda da nitelikli bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda Güzel Sanatlar Fakültemiz resimden heykele, grafikten geleneksel Türk sanatlarına, seramikten fotoğrafa, tekstilden tiyatronun her alanına kadar çok sayıda alanda öğrencilerimize güçlü bir eğitim imkanı sunuyor. Sanata gönül vermiş gençlerimizi, yeteneklerini akademik düzeyde geliştirmek üzere aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız."

Tüm bilgiler bu linkte

Özel yetenek sınavı başvurularının 24 Ağustos 2025 tarihine kadar devam ettiğini belirten Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, başvuruların çevrim içi sistem üzerinden alındığını ifade ederek, adayların sözkonusu sınavlarla ilgili tüm detaya https://birimler.atauni.edu.tr/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/ozel-yetenek-sinavi/ linkinden ulaşabileceklerini söyledi.

Rektör Hacımüftüoğlu, sanatla ilgilenen ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm gençleri Atatürk Üniversitesi ailesine katılmaya davet ederken sınavlarla ilgili son olarak şu önemli bilgileri de paylaştı:

Plastik sanatlar şu alanlardan oluşuyor

"Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilecek olan sınavlar üç temel alandan oluşmaktadır. Bunlardan biri olan Plastik Sanatlar, Fakülte içindeki toplan 7 farklı program alanını kapsamaktadır. Buna göre Plastik Sanatlar alanı Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, Resim, Seramik, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümleri ile Sahne Tasarımı Anasanat Dalı sınavlarını içermektedir. Diğer bir alan olan Sahne Sanatları ise Oyunculuk ile Yazarlık alanlarını kapsamaktadır. Son temel alan ise Müzik Bilimlerinden oluşmaktadır."

Başvurular ve sınav tarihleri

Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek başvuru tarihleri ile sınav tarihleri ise şöyle: Plastik Sanatlar alanları ile Müzik Bilimleri ve Sahne Sanatları Bölümü yetenek sınav başvuru tarihleri 11 Ağustos 2025 ile 24 Ağustos 2025 arasındadır. Plastik Sanatlar yetenek sınavları 27- 28 Ağustos 2025 tarihleri arasında, Müzik Bilimleri ve Sahne Sanatları Bölümü yetenek sınavları ise 28- 29 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." - ERZURUM