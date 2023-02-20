Atatürk Üniversitesi 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim planlaması senato kararı açıklandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, 2022-2023 bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla tamamlanması kararını görüşmek üzere Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında toplanan Atatürk Üniversitesi Senatosu, 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim planlaması senato kararını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, 2022-2023 bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla tamamlanması kararını görüşmek üzere Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında toplanan Atatürk Üniversitesi Senatosu, 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim planlaması senato kararını açıkladı.

Üniversite Senatosunda alınan kararda şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarihli yazısına istinaden 2022-2023 bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; 2022-2023 bahar yarıyılı akademik takviminin ders kayıtları ve derslerin başlangıç tarihlerinin güncellenmesine,

Teorik, teorik ağırlıklı ve bazı uygulamalı (laboratuvar, atölye, saha çalışması vb. gerektirmeyen) derslerin uzaktan öğretim imkanları kullanılarak "2022-2023 Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Uygulama İlkeleri" çerçevesinde çevrimiçi (eşzamanlı ve eş zamanlı olmayan) olarak yürütülmesine,

Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf; Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf; Veteriner Fakültesi 5. sınıf; Eczacılık Fakültesi 5. Sınıf; Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf ve Sağlık Bilimleri Fakültesi "Ebelik" programı 4. sınıf, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaları ile Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültelerinin Öğretmenlik Uygulaması dersinin yüz yüze eğitim yoluyla yürütülmesine,

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamında laboratuvar, atölye, saha çalışması, staj, işletmede mesleki eğitim vb. uygulama gerektiren derslerin öğrencilerin barınma durumları da dikkate alınarak yüz yüze eğitim yoluyla yürütülebilmesine Rektörlüğümüz denetiminde Birim Yönetim Kurulları tarafından karar verilmesine,

Kendileri veya birinci derece yakınları depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde;

Birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine,

Bahar dönemi sonunda, başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülmesine,

Kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmemesine,

Özel öğrencilik taleplerinin, 2022-2023 bahar yarıyılı başlangıç tarihi dikkate alınarak, eğitim öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılmasına,

Talep eden öğrencilerin 2022-2023 bahar yarıyılı kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerden 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 güz yarıyılına ait final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavların ilgili birim yönetim kurulları tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ileride alınacak yeni kararlar doğrultusunda gerekli planlamaların yapılmasına, karar verilmiştir." - ERZURUM