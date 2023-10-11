Atatürk Üniversiteli Akademisyenler Dünya Bilim Sahnesinde…

Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi açıklandı.

Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi açıklandı. Her yıl düzenli olarak yayımlanan ve dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu listede, Atatürk Üniversitesinden 26 bilim insanı yer aldı.

Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayımlanan ve 2022 alıntı yılına göre, ilk %2'lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride hazırlandı. 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanlarının yer aldığı listede "nitelikli yayın sayısı", "yayınlara yapılan atıflar", "h-indeksi", "hm-indeksi" gibi göstergeler dikkate alındı.

Temel olarak atıf bilgilerinin ölçüt alındığı bu sıralamalarda dünya genelinde toplam 204 bin 643 bilim insanı "kariyer boyu" listede; 210 bin 198 bilim insanı ise "son yıllık" listesinde yer almayı başardı. Türkiye özelinde ise 1395 araştırmacı bilim insanı "son yıllık" listeye, 1040 araştırmacı bilim insanı ise "kariyer boyu" listesine girmeye hak kazandı. Atatürk Üniversitesinden 26 bilim insanı "son yıl", 18 bilim insanı ise "kariyer boyu" listesinde dereceye girmeyi başardı.

"Ortaya Koyduğumuz Yenilikçi Bilgiyi İnsanlığın Hizmetine Sunuyoruz"

Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bilim insanlarını tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı Araştırma Üniversitesi ünvanıyla yoluna devam eden Atatürk Üniversitesinin tüm bileşenleriyle birlikte geleceğe kararlı adımlarla yürüdüğünü aktardı.

Rektör Çomaklı: "Her günün bir öncekinden daha iyi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. YÖKAK tarafından tam akreditasyona sahip öğrenci odaklı üniversitemizin akademisyenleri hem literatüre hem de çağın ve insanlığın sorunlarına yönelik güncel çalışmalarına devam ediyorlar. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birliktelikleriyle aynı zamanda görünürlüğümüz de artırıyoruz" dedi.

"Her Geçen Gün Başarılarımıza Bir Yenisini Ekliyoruz"

Bu yıl 66. akademik döneme merhaba diyen Atatürk Üniversitesinin, evrensel düzeyde sürdürülebilir bilim ekosistemi oluşturduğunu ve bununla birlikte başarının da geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Her geçen gün başarılarımıza bir yenisini ekliyoruz. Üniversitemiz, dünya çapında önemli sıralama kuruluşlarının listelerinde ulusal bazda ilk sıralarda yer alırken dünya ölçeğinde ise her geçen gün başarı ivmesini yükseltiyor. Bu düşüncelerle, Atatürk Üniversitesinin gelişimine katkı sunan tüm bileşenlerimizle birlikte Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine girmeyi başaran tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

2022 Atıf Sıralaması "Yıllık Etki" Kategorisinde Yer Alan Akademisyenler;

Prof. Dr. Hasan Türkez – Tıp Fakültesi

Prof. Dr. İlhami Gülçin – Fen Fakültesi

Prof. Dr. Sezai Ercişli – Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Prof. Dr. Abdelaty Hassibelnaby – Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Sefa Küçükler – Veteriner Fakültesi

Doç. Dr. Esra Kavaz – Fen Fakültesi

Prof. Dr. Serkan Yıldırım – Veteriner Fakültesi

Prof. Dr. Zekai Halıcı – Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Murat Kurudirek – Teknik Bilimler MYO

Prof. Dr. Erdem Şakar – Fen Fakültesi

Prof. Dr. Ertan Yıldırım – Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Semra Karaca – Fen Fakültesi

Doç. Dr. Abdullah Emre Çağlar – Fen Fakültesi

Prof. Dr. Halise İnci Gül – Eczacılık Fakültesi

Doç. Dr. Ali Ahıskalıoğlu – Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Fatih Öz – Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz – Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Armağan Hayırlı – Veteriner Fakültesi

Doç. Dr. Selçuk Özdemir – Veteriner Fakültesi

Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp – Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ekrem Kalkan – Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Kadir Bakırcı – Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Emine Malkoç-Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Halim Kovacı - Mühendislik

Prof. Dr. Ensar Oğuz – Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Songül Cömert Kılıç – Diş Hekimliği Fakültesi

"Kariyer Boyu Etki" Kategorisinde Yer Alan Akademisyenler;

Prof. Dr. Hasan Türkez – Tıp Fakültesi

Prof. Dr. İlhami Gülçin – Fen Fakültesi

Prof. Dr. Sezai Ercişli – Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Murat Kurudirek – Teknik Bilimler MYO

Prof. Dr. Ensar Oğuz – Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Semra Karaca – Fen Fakültesi

Prof. Dr. Emine Malkoç – Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Kadir Bakırcı – Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Ertan Yıldırım – Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Armağan Hayırlı – Veteriner Fakültesi

Prof. Dr. Ekrem Kalkan – Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul-Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Gürses – Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp – Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Fatih Öz – Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu – Fen Fakültesi

Prof. Dr. Enes Şayan – Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Halise İnci Gül – Eczacılık Fakültesi - ERZURUM