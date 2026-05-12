Selanik'ten gelen bayrak ve toprak Düzce'ye ulaştı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı sporcular tarafından İpsala Sınır Kapısı'ndan geçerek Düzce'ye ulaştı. Selanik'ten gelen Ata toprağı ve Türk bayrağını Düzceli bisikletçiler, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde teslim aldı. Sabah saatlerinde ise emanetler Bolu'ya teslim edilmek üzere yola çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde İl Müdürü Zekeriya Arslantürk tarafından 2 bisikletçi, bayrak ve toprakla uğurlandı.

Arslantürk, bayrak ve toprağın Samsuna ulaşacağını belirterek, "Ülkemiz genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dahilinde bir çok etkinlik yapılıyor. Bisikletli kardeşlerimiz Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu toprağı Samsun'a götürüyor. Bin 100 kilometre civarında yol güzergahında bulunan ilimizdeki sporcular, dün Sakarya ilinden getirilen toprağı ve bayrağımızı aldı. Bugün Bolu'ya gidip teslim edecekler. Oradan da Samsun'a kadar ulaşacak. Bu anlamlı organizasyonda gençlerimizin hem bu duyarlı harekette bulunması hem de bisiklet sporunun bisikletçilerimizin fedakarca davranışlarından dolayı Düzce bisiklet ailesine teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

