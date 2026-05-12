Haberler

Selanik'ten gelen bayrak ve toprak Düzce'ye ulaştı

Selanik'ten gelen bayrak ve toprak Düzce'ye ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı, Düzce'ye ulaştı. Düzceli bisikletçiler, bu emanetleri Bolu'ya götürmek üzere yola çıktı. Etkinlik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak yola çıkan toprak ve Türk bayrağı, Düzce'ye ulaştı. Sabah saatlerinde ise Düzceli bisikletçiler, ata toprağını Bolu'ya teslim etmek üzere yola çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı sporcular tarafından İpsala Sınır Kapısı'ndan geçerek Düzce'ye ulaştı. Selanik'ten gelen Ata toprağı ve Türk bayrağını Düzceli bisikletçiler, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde teslim aldı. Sabah saatlerinde ise emanetler Bolu'ya teslim edilmek üzere yola çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde İl Müdürü Zekeriya Arslantürk tarafından 2 bisikletçi, bayrak ve toprakla uğurlandı.

Arslantürk, bayrak ve toprağın Samsuna ulaşacağını belirterek, "Ülkemiz genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dahilinde bir çok etkinlik yapılıyor. Bisikletli kardeşlerimiz Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu toprağı Samsun'a götürüyor. Bin 100 kilometre civarında yol güzergahında bulunan ilimizdeki sporcular, dün Sakarya ilinden getirilen toprağı ve bayrağımızı aldı. Bugün Bolu'ya gidip teslim edecekler. Oradan da Samsun'a kadar ulaşacak. Bu anlamlı organizasyonda gençlerimizin hem bu duyarlı harekette bulunması hem de bisiklet sporunun bisikletçilerimizin fedakarca davranışlarından dolayı Düzce bisiklet ailesine teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

İran ordusu Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştı, Kuveyt nota verdi

İran ordusu adaya sızmaya çalıştı, Körfez ülkesi nota verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRifat Can Çetin:

Selanik'ten başlayan bu yolculuk bize eski zamanları hatırlattı. Daha önceleri böyle şeyler daha sık yapılırdı bilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElif Mermer:

Çok güzel bir etkinlik. Gençlerin bu şekilde ata yurduna saygısını göstermesi beni mutlu ediyor. Böyle değerlerimizi yaşatmalıyız.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGözde Özyağcı:

Yine gençlere iş mi düştü? Her zaman onlar koşturulur. Erkeklerin bisiklet sürmesi normal de kadınlar neden katılmıyor acaba? Klasik Türkiye işte.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
Sağlık sorunları yaşayan Bayhan Survivor'dan ayrıldı

Survivor'da beklenmedik veda: Ünlü isim adadan erken ayrıldı
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı
Şampiyonluk ertelendi! Cristiano Ronaldo'yu 90+8'de yıkan gol

90+8'de hayatının şokunu yaşadı!
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi

''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi