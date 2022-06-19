'atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenliği' 3 Temmuz Pazar Günü Başlayacak

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde her yıl Atatürk silueti oluşması dolayısıyla düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenliği', bu yıl 3 Temmuz Pazar günü başlayacak. CHP'li Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, bu yıl 24'üncüsü yapılacak şenliğe önceki yıllara oranla daha çok katılım beklediklerini söyledi.

Festival dolayısıyla ilçeyi ziyaret edeceklerin Atatürk siluetini çok daha rahat ve keyifle izleyebilmeleri için çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da şenlikler düzenlenecek. Amaç, Atatürk'ü dünyaya tanıtmak, bu doğa harikası bölgeye turist çekmek. 3 Temmuz'da bu yıl şenliklerin 24'üncüsünü düzenleyeceğiz" dedi.

"COŞKULU BİR FESTİVAL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu yıl silueti izlemeye çok sayıda yurttaşın gelmesini beklediklerini belirten Önal, şunları söyledi:

"Pandemi nedeni ile festivalimizi iki yıl yapamadık, 2020 ve 2021'de festival yapılmadı. İki yıl aradan sonra 24'üncü festivalimizi 3 Temmuz 2022 tarihinde Damal festival sahasında yapacağız. Normalde pandemi olmasa 26'ncı festivalimizi yapacaktık ancak pandemi olunca 24'üncü festivalimizi yapmış olacağız. Festivalimiz, bölgenin en önemli ve en geniş katılımlı festivallerinden birisi, belki de en ünlü festivallerinden birisidir. Bu sene hem ulusal hem de yerel sanatçılar olacak, halk oyunları olacak, geniş bir katılım olacak gerek İstanbul'daki hemşerilerimiz gerek siyasetçiler, belediye başkanları. Biz hazırlıklara şimdiden başladık, hava şartları da güzel olursa güzel bir festival olacak. Pandemiden dolayı insanlar iki yıl içeride kaldılar, yani gurbetle sıla arasında bir birliktelik olmadı, bunun bir biriken enerjisi de var. Bundan dolayı coşkulu bir festival olacağını düşünüyoruz. Atatürk'ün silueti de görünmeye başladı ama hava şartları kapalı ve yağışlı olduğu için izleyemiyoruz. Atatürk'ün silueti, 15 Haziran-15 Temmuz arası Mustafa Kemal mahallesi, eski adıyla Yukarı Gündeş'in karşısında, Karadağ'da oluşuyor. Akşam saatlerinde, 17: 50'de oluşmaya başlıyor, 18: 15'e kadar gölge düşüyor ve görülüyor. Onun içinde davet ediyoruz ama havanın da açık olması lazım. Muhtemelen bu haftadan sonra hava şartları daha iyi olacak ve siluet izlenmeye başlayacak. Herkese buradan açık bir davet yolluyorum, müsait olanlar 3 Temmuz'da buraya gelebilirler ve silueti izlemek isteyenler ise 15 Temmuz'a kadar, amfi tiyatromuz var, buradan silueti izleyebilirler."

DAMAL'DAKİ ATATÜRK SİLUETİ

Atatürk silueti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği siluet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığı'na göndermesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu. Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17: 50 ve 18: 10 saatleri arasında Atatürk siluetinin oluşumu izlenebiliyor. 1995'ten bu yana da her yıl temmuz ayında 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.

ANKA / Yerel