Atakum Sinema Günleri Yeniden Başladı - Haberler

Atakum Belediyesi ile Samsun Sinema Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen Atakum Sinema Günleri, pandemi nedeniyle verdiği aranın ardından yeniden başladı.

Atakum Belediyesi ile Samsun Sinema Topluluğu'nun sinemaseverleri bir araya getirdiği Atakum Sinema Günleri pandemi nedeniyle verdiği ara sonrasında Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde yeniden film gösterimlerine başladı.

Yönetmen Giuseppe Tornatore'nin kült filmi "Cinema Paradiso"nun izlendiği akşamda, gösterimin ardından filmin çözümlemesi yapılarak izleyicilerle film hakkında tartışıldı. Atakum Sinema Günleri'nde her Çarşamba saat 19.00'da gösterimler devam edecek. 15 Haziran'da Sevmek Zamanı, 22 Haziran'da Le Jour Se Leve ve 29 Haziran'da da Çölcü filmleri seyirciyle buluşacak.

SİNEMASEVERLER HEYECANLI

Samsun Sinema Topluluğu kurucularından Güven Soner, yeniden gösterime başlamaları nedeniyle insanlardaki heyecanı gördüklerini belirterek, "Bizleri özlemişler. Biz de birlikte film izleyip üzerine konuşma kültürünü özledik. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi bir mahallenin içerisinde, parka bakıyor ve ulaşımı kolay. Bir sinema salonu için ideal bir yer. Çok güzel bir bina yapılmış, o yüzden daha da heyecanlıyız. Böyle güzel bir salonda bu gösterimleri yapacak olmak bizi mutlu ediyor. Daha fazla Atakumluya ulaşarak sinema kültürümüzü genişletmek istiyoruz" dedi.

"YEPYENİ SALONDA BULUŞUYORUZ"

Samsun Sinema Topluluğu kurucularından Mustafa Hacıhasanoğlu da "Sinemayı ve sanatı seven insanların bir araya geldiği topluluğuz. İnsanların Samsun'da sanatla buluşmalarına aracı olmak istiyoruz. Yeni dönem, yeni mekan, yeni heyecanlar umarım güzelliklerle gelir" diye konuştu.

Sinema Topluluğu üyelerinden İlker Mutlu ise "Son derece mutluyuz. Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık. 2017 yılında kurulmuş bir topluluğuz. 3.5 yıl boyunca da aralıksız her Çarşamba film gösterdik. Belli bir takipçi kitlesine ulaştık. Bu yıl da yine Atakum Belediyesi iş birliğiyle gösterimlerimizi yapıyoruz. Yeni yapılan ve başlı başına bir kültür kompleksi olan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde yepyeni bir salonda sinemaseverle buluşacağız. Atakum Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

ANKA / Yerel