ASKON Erzurum'dan başkente çıkarma

ASKON Erzurum'dan başkente çıkarma
ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve AK Parti Erzurum Milletvekilleri ile önemli ziyaretlerde bulundu. Ziyaret sırasında iş dünyası ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şubesi, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında önemli ziyaretlerde bulundu. ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AK Parti Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü, Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat'ı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yusuf Tekin, ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Gerçekleştirilen ziyarete, ASKON Yönetim Kurulu Üyeleri Gürbüz Keleş, Diler Hacıosmanoğlu, Seyfullah Gülakar, Selami Atiş, Murat Anatepe, Muhammet Hanifi Ergüney, Kemal Bayrak, Halil Yalçınkaya, Farih Güneyin, Emre Yazıcıoğlu, Abdullah Güllüce, Fatih Kaloğlu ve Murat Çamurlu da katıldı.

Ziyaret kapsamında ASKON heyeti, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, ASKON'un iş dünyasındaki rolüne dikkat çekerek yeni döneme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Başkan Turan, iş dünyası ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin mevcut iş birliklerinin gelişimine katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı

Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki iki kişi için tahliye kararı
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi

Sörf yaparken aşk tazelediler
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma

Hayalleri yarım kalan Adnan'ın odasına astığı not: Bunu unutma...
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi

Sörf yaparken aşk tazelediler
İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...

Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

Yenilgi sonrası fena patladı!