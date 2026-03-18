ASKON Başkanı Turan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'nci yıl dönümü mesajı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Turan, Türk milletinin tarihinin özgürlük uğruna verilen büyük mücadele destanlarıyla yazıldığını belirterek, Çanakkale Zaferi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası ve kahraman vatan evlatlarının fedakarlığıyla kazanılan en şanlı zaferlerden biri olduğunu vurguladı.

Başkan Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çanakkale, bir milletin var olma iradesinin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz inancının tarihe kazındığı kutlu bir direniştir. 1915 yılında bu topraklarda dünyanın en güçlü orduları karşısında iman dolu göğüslerini siper eden kahramanlarımız, 'Çanakkale Geçilmez!' sözünü yalnızca bir ifade olarak değil, kanlarıyla yazılmış bir hakikat olarak tarihe mühürlemiştir.

Çanakkale; şehitliğin ruhu, inancın kalbi ve kahramanlığın adıdır. Bugün, şanlı tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı'nın 111. yıl dönümünü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'ni idrak ediyor; aziz vatanımızı korumak uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin hürriyet aşkının nişanıdır. İmanın teknolojiye, cesaretin güce üstün geldiği bu direniş, istikbalimizi aydınlatan bir kurtuluş meşalesidir. Çanakkale'de kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla ecdadımızın ortaya koyduğu topyekün ve eşsiz mücadele, bugün bizler için gurur ve ilham kaynağıdır. Çanakkale, milli birliğimizin ve bu birlikten doğan gücün en güçlü simgelerinden biridir. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün liderliği, Mehmetçik'in sarsılmaz iradesi ve Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceği tüm dünyaya burada ilan edilmiştir. Çanakkale'de ortaya çıkan birlik, fedakarlık ve yüksek ahlak bilinci; bugün Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği erdemli, bilinçli ve güçlü nesiller için en önemli tarihsel miraslardan biridir.

Şehitlerimizin fedakarlıklarıyla bizlere emanet edilen bu cennet vatanı sonsuza kadar hür yaşatmak ve onların hatırasını yüceltmek en büyük görevimizdir. Onların izinden giderek, gösterdikleri inanç ve cesaretten ilham alarak yarınki büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğimize olan inancım tamdır." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
