ASKON Başkanı Turan; "Çocuklarımıza sevgi dolu bir gelecek diliyorum"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'nci kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, bir mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Turan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "23 Nisan 1920 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı büyük bir günü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının yıldönümü olarak kutluyoruz.

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı gerçekleşmiş olup o dönemde yokluklar içerisinde var olmaya çalışan Türk milletinin milli iradesinin dayanağı olan ilk Meclisimiz 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile çıktığı yolda, ecdadımızın birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizin geleceği olan yeni nesillerimize armağan ettiği 23 Nisan 1920 tarihi aynı zamanda; barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerin içtenlikle paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına, farklı kültürlerin ortak paydada buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğinin en yüce değer olduğuna inanmış ve bu değeri tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün 105'nci yıldönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutladığımız 23 Nisan, sadece egemenliğin ilan edildiği bir gün değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza adanmış bir bayramdır. Çocuklarımız, ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan en değerli varlıklarımızdır. Onların sevgisi, umudu ve gelecek hayalleri, bizlere her zaman ilham vermektedir. 23 Nisan denildiğinde çocuklarımızın mutluluğunu ve geleceklerini parlak kılmak için var gücümüzle çalışacağımızı hatırladığımız bir gündür. Egemenlik ve çocuklar söz konusu olduğunda hep bu anlamlı gün aklımıza gelir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusuyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna can vermiş aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Varlıklarıyla hayatımıza neşe katan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Çocuklarımıza sevgi dolu bir gelecek diliyorum." - ERZURUM