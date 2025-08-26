Askerden Duygusal Destek: TOMA ile Su Dayanışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Derecik ilçesinde inşaatta suyun tükenmesi üzerine, bölgede görev yapan askeri TOMA devreye girerek vatandaşlara su desteğinde bulundu. Vatandaşlar, askerlere teşekkür etti.

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde bir inşaat çalışmasında suyun bitmesi üzerine, bölgede görev yapan askeri Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) devreye girerek vatandaşlara destek oldu. İnşaat alanında çalışmaların durma noktasına geldiği sırada devreye giren TOMA, deposundaki suyu inşaata yönlendirerek işlerin devam etmesini sağladı. O anlara şahit olan vatandaşlar, askerlere teşekkür ederek, yapılan desteğin kendileri için büyük kolaylık olduğunu belirtti. Askerlerin bu davranışı, bölgede güzel bir dayanışma örneği olarak karşılandı. Yeşilova köyünde yürekleri ısıtan bir dayanışma hikayesine ev sahipliği yaptı. Köy sakinlerinden Naif Demir'in yeni evi için başlatılan imece çalışmasına, sadece komşular değil, bölgede görev yapan askerler de katıldı. Üstelik bu destek, alışılmışın dışında daha önce toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'dan geldi. Normalde toplumsal olaylara müdahale için kullanılan TOMA, bu kez bir evin temelini besleyen su kaynağına dönüştü. Beton harcı için gerekli suyu taşımakta zorlanan köylüler, askerlerin devreye girmesiyle rahat bir nefes aldı. TOMA'nın güçlü pompası sayesinde temel dökümü hızla tamamlandı. Köy meydanında hortumu birlikte tutan asker ve köylülerin görüntüsü, Yeşilova'da birlik ve beraberliğin simgesi haline geldi. Gençlerden yaşlılara herkesin el verdiği bu inşaat, sadece bir ev değil, bir topluluğun ortak emeği olarak yükseliyor.

Duygularını dile getiren ev sahibi Naif Demir, "Bu evin her tuğlasında bir el izi, bir gönül var. Askerimizle, komşumuzla, dostumuzla birlikte yaptık. TOMA'dan akan su değil, dayanışmaydı aslında" dedi. - HAKKARİ