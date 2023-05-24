Asırlık tarifler damakları tatlandırdı

Bolu'nun geleneksel lezzetleri vatandaşlarla buluşturuldu

BOLU - Bolu'nun geleneksel lezzetleri "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" sloganıyla özel sunumlarla tanıtıldı. Vatandaşlara coğrafi işaret almış ürünler ikram edildi.

Bolu Valiliği koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İzzet Baysal Abant Mesleki Teknik Lisesi Bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Bolu Turizm Komisyonu tarafından gerekli hazırlıklar yapıldı. Etkinlikte; 10 belediye, yiyecek içecek hizmetleri alanı olan 6 okul, kooperatifler ve kentin 5 yıldızlı otelleri stantlarda yemeklerini sundu.

Depremzedeler kendi yöresine ait yemekleri yaptı

Etkinlikte depremzede vatandaşlar için de atölyeler açıldı. Türk Kızılay Bolu iş birliğiyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş illerinden gelen depremzedeler kendi mutfaklarını atölyelerde sergiledi. Türk mutfağının en iyi ustalarını ve en iyi işletmecilerinin bir araya geldiği etkinlikte, kadın girişimcilerde yer aldı.

"Yöresel ürünlerimizi tanıttık"

Etkinliğin verimli geçtiğini ifade eden aşçı Erol Ergin, "Turizm Haftası sebebiyle, yöresel yemekler yaptık. Yöresel keşli cevizli mantı, mantarlı kuzu kol sarma, patates dolması, un helvası, kızılcıklı kalburabastı yaptık ve vatandaşlarımıza sunduk. Gayet güzel geçiyor. Bürokratlarımız burada, halkımız burada. Bolu, yemek kültüründe en üst seviyede. İyi ustalar Bolu'dan çıkıyor. Türkiye'ye hükmediyorlar, daha doğrusu dünyaya hükmediyorlar. Gastronomi konusunda aşçılık konusunda iyi şefler Bolu'dan çıkıyor. Bugün çok iyi bir etkinlik oldu. İyi ki de katılmışız. Yöresel ürünlerimizi tanıttık. Halkımız tanıyor bunları. Zaten evlerimizde yapılan ürünler bunlar" dedi.

"Peynirli gözleme yapıyoruz"

Yöresel kıyafetlerle Kıbrıscık ilçesinin yöresine ait gözleme yapan Nazmiye Tabur, "Kıbrıscık'ın ürünü yapıyorum. Peynirli gözleme yapıyoruz. Bolu'da da yapılır ancak Kıbrıscık'ta daha çok yapılır" dedi.

Katılımcılar

Etkinliğe Bolu Valisi Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak, kurum müdürleri, İzzet Baysal Abant MTAL Okul Müdürü Ayhan Vural, aşçılar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.