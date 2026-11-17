Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, sanatçı Haluk Bilginer'in "Türk sineması değil, Türkiye sineması" yönündeki ifadelerine tepki göstererek, "Türk yerine Türkiyeli demek, basit bir kelime tercihi değil; tarihi, kültürel ve milli bir kavramın içini boşaltma girişimidir" dedi.

ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, yaptığı yazılı açıklamada son günlerde kamuoyunda yeniden gündeme gelen "Türk" ve "Türkiyeli" kavramları üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanatçı Haluk Bilginer'in kullandığı ifadelerin uzun süredir tartışılan bir konuyu tekrar alevlendirdiğini belirten Eğilmez, "Türk" kelimesinden duyulan rahatsızlığın demokrasi ve sanat kavramlarıyla maskelenerek dile getirildiğini savundu.

"Sıra bayrağa gelecektir"

Kavram değişikliği taleplerinin masum bir kelime tercihi olmadığını vurgulayan Eğilmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türk yerine Türkiyeli kelimesinin kullanılmasının çok daha demokratik ve insancıl olacağını savunuyorlar. Aslında Türk yerine Türkiyeli demek, basit bir kelime tercihi değil; tarihi, kültürel ve milli bir kavramın içini boşaltma girişimidir. Önce sinema, tiyatro, kahve, çay, spor sonra edebiyat sonra da emin olun sıra bayrağa gelecektir. Bütün söylemlerin hangi amaçlarla dile getirildiğinin çok farkındayız."

"Anayasa'nın 66. maddesi ortak aidiyetin ifadesidir"

"Türk" adının binlerce yıllık bir medeniyet birikimine ve devlet geleneğine dayandığını kaydeden Eğilmez, bu kavramın kapsayıcı özelliğine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine ve Anayasa'nın 66. maddesine atıfta bulunan Eğilmez, şunları kaydetti:

"Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya uzanan bu tarihi yolculuk, Türk adının yalnızca bir coğrafyaya sığdırılamayacak kadar geniş bir anlam taşıdığını göstermektedir. Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan vatandaşlık tanımı, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi Türk olarak tanımlamaktadır. Bu ifade, etnik köken üzerinden bir ayrıştırma değil, ortak bir milli aidiyetin hukuki ve siyasi ifadesidir."

Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip olan "Türk" adının şeklini değiştirme veya içini boşaltma çabalarının sonuçsuz kalacağını ifade eden Eğilmez, Haluk Bilginer'in yaklaşımını ise "en hafif tabirle nankörlük" olarak nitelendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı