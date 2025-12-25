Çelebi; 'Aşçılarımız yardımcı değil, teknik personeldir'

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, sendika bünyesinde kurulan Aşçılar Komisyonu tarafından hazırlanan rapora ilişkin bir basın açıklaması yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve pansiyonlarda görev yapan aşçıların çalışma koşullarına dikkat çekti.

Çelebi, aşçıların çocukların sağlıklı ve güvenli beslenmesinde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, mevcut uygulamaların hem çalışan hakları hem de gıda güvenliği açısından ciddi sorunlar barındırdığını ifade etti.

"Aşçılık teknik bir meslektir"

Aşçılığın gıda güvenliği, hijyen, kimyasal risk yönetimi ve endüstriyel ekipman bilgisi gerektiren teknik bir meslek olduğunu belirten Çelebi, buna rağmen aşçıların halen Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda değerlendirildiğini söyledi. Bu durumun tazminat, ek gösterge ve yıpranma payı gibi hak kayıplarına yol açtığını ifade eden Çelebi, "Aşçıların Teknik Hizmetler Sınıfı'na geçirilmesi bir talep değil, mesleğin doğasının gereğidir" dedi.

Hangi restoranda aşçı bulaşık yıkar?

Raporda öne çıkan en önemli sorunlardan birinin aşçıların bulaşık yıkamaya zorlanması olduğunu dile getiren Çelebi, bu uygulamanın hijyen ve gıda güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Çelebi, "Özel sektörde dahi aşçı ile bulaşık personeli ayrıdır. Hangi restoranda aşçı bulaşık yıkar? Kamu kurumlarında bunun yapılması hem çalışan sağlığını hem de öğrenci sağlığını riske atmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yoğun mesai ve mesaj yoluyla görevlendirmelere tepki

Aşçıların hafta sonu ve tatil günlerinde çalıştırıldığını, fazla mesailerinin karşılığını alamadığını belirten Çelebi, mesai saatleri dışında telefon ve mesaj yoluyla yapılan görevlendirmelerin de yaygınlaştığını söyledi. Çelebi, "Dinlenme hakkı mesajla ortadan kaldırılamaz. Kamu hizmeti keyfi uygulamalarla değil mevzuatla yürütülmelidir" diye konuştu.

Taleplerimiz net

Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak taleplerinin açık olduğunu belirten Çelebi, şunları sıraladı: "Aşçıların Teknik Hizmetler Sınıfı'na geçirilmesi, tazminat ve yıpranma payı haklarının tanınması, aşçıların bulaşık yıkama angaryasına son verilmesi, fazla mesai ve mesai dışı mesaj yoluyla görevlendirmelerin kaldırılması, görev tanımlarına uygun çalışma düzeninin sağlanmasını talep ediyoruz."

Çelebi, "Aşçılar yardımcı personel değil, eğitim kurumlarının gıda güvenliği zincirinin temel unsurudur. Bu emeğin karşılığının verilmesi hem çalışanların hem de öğrencilerin hakkıdır" diyerek açıklamasını tamamladı.