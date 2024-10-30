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Artvin'in Tek Sinema Salonu Zor Günler Geçiriyor

Artvin'in Tek Sinema Salonu Zor Günler Geçiriyor
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Arhavi Çarmıklı Sinema Salonu'nun işletmecisi Akman Sandıkçı, pandeminin ardından insanların dijital platformlara yönelmesi nedeniyle sinema sektörünün zorluklar yaşadığını belirtti. Büyük şehirlerde sinemaların kapanma sürecine girdiği, Artvin'deki tek sinema salonunun ise ayakta kalma mücadelesi verdiği ifade edildi.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in tek sinema salonu olan Arhavi Çarmıklı Sinema Salonu'nun işletmecisi Akman Sandıkçı, pandeminin ardından seyircilerin dijital platformlara yöneldiğini, bu nedenle sinema salonlarına olan ilginin günden güne azaldığını ifade etti.

Artvin'in tek sinema salonu olan Arhavi Çarmıklı Sinema Salonu'nun işletmecisi Akman Sandıkçı, yaşadıkları sorunları anlattı. Sandıkçı, şunları söyledi:

"Filmler iş yapmayınca büyük yapımcılar da çekildi"

"1999'dan beri Arhavi'de Çarmıklı sinemasını işletiyoruz. Özellikle pandemiden sonra zorluklarla uğraşıyoruz şu an işlerimiz yok ve sinema sektörü zorda. Pandemiye kadar iyiydi ve pandemiden sonra bir miktar düzeldiyse de sonrasında depremden sonra işleri toparlayamadık. Vallahi dijitale bağlıyorum insanlar pandemide evlerinde oturmaya alıştı ben buna bağlıyorum. Adam evinde oturuyor dijitalden izliyorlar, içerik olunca geliyor insanlar. Ama bu sefer yapımcılarda filmler iş yapmayınca büyük yapımcılar da çekildi. Geçen biz Bodrum Film Festivali'ndeydik tüm sinemacılar oradaydı Birol Güven de oradaydı. Bu yaşadığımız sorunları kendisine ilettik ve işte o BKM'ydi ve büyük film yapımcılarını tekrar sinemaya döndürmek için çalışmalar yapıyorlar ama şu an çok zor durumda sektör ve çok sayıda sinema kapandı.

"Büyük şehirlerde sinemalar tek tek kapanıyor"

İstanbulda çoğu AVM'nin sineması kapatıldı, Doğu Karadeniz'de biz varız Rize'den sonra ve bizden başka da Artvin'de de yok sinema. Kars'ta ve Erzurum'da var ve ilçeler olarak sadece biz varız. Rize merkezde de var başka da yok sinemalar tek tek kapanıyor. Biz iki kişiyiz ikimiz de işletmeciyiz ikimiz çalışıyoruz adam çalıştıramıyoruz. Eskiden gazetelere de veriyorlardı sinema reklamlarını ama şimdi nasıl reklam versin, para yok ki adamda. Bir işçinin maliyeti belli aynı zamanda elektrik faturası, vergiler... Çok zor durumda şu an sinema sektörü. Bu sene 55 tane film fragmanı gösterdiler Bodrum'da. İçinde 4-5 tane sinemacıyı heyecanlandıran film var ve içerikte yok. Film almakta zorluğumuz yok 30 yıldır bu sektördeyiz yeni film çıktığında alıp getirip anında oynatıyoruz. Bilet fiyatları pandemiden sonra arttı tabi onunda etkisi var ama bu kez de sinemacı ne yapsın; filmin yüzde 50'sini film yapımcısına gönderiyoruz."

Sinemaya film izlemeye gelen Zeynep Durmuş ise "Bugün çocukları sinemaya getirdim evet bu bölgenin tek sineması dolayısıyla Hopa'daki okullar buraya geliyor. Bölgede tek sinema olması nedeniyle insanlarımız bu fırsatı değerlendirmeleri lazım" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Yerel Haberler Kültür Sanat 3-sayfa Arhavi Sinema Artvin Yerel

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