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Artvin'de Mesire Alanı Projesi Protestosunda Gözaltılar Devam Ediyor

Artvin'de Mesire Alanı Projesi Protestosunda Gözaltılar Devam Ediyor
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Artvin'in Hopa ilçesinde mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerden Reşit Kibar'ın hayatını kaybetmesinin ardından, yeni gözaltılar gerçekleştirildi. Dursun Ali Koyuncu tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı, fakat mahkeme kararıyla yeniden tutuklandılar.

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılacak ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açılmış ve Reşit Kibar hayatını kaybetmişti. Kibar'ın hayatını kaybetmesinden 20 gün sonra Borçka jandarması tarafından yeni gözaltılar yapıldı.

Kibar'ın ölümü sonrasında 6 Eylül'de Dursun Ali Koyuncu, Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar gözaltına alındı. Dursun Ali Koyuncu tutuklandı, Mutlu Akyüz ve Yıldıray Kibar serbest kaldı. Akyüz ve Kibar, savcılığın itirazı sonrasında mahkemece tutuklanarak Artvin Cezavi'ne ngönderildi. Tutukluluk hallerine yapılan itiraz, mahkemece reddedilirken Dursun Ali Koyuncu, 20 Eylül'de gerekçe gösterilmeksizin Kars Cezavi'ne nakledildi.

Borçka Jandarma Kuvvetleri, bu akşam saatlerinde Çifteköprü köyünden Yasin Topal ve Ömürcan Topal'ın da gözaltına alındığı bildirdi. Borçka jandarma Komutanlığı'nda tutulması beklenen Yasin Topal ve Ömürcan Topal'ın yarın ifadeleri alınacağı bildirilriken, gözaltına alındıklarına dair bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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