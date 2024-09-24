Artvin'de Ağaç Kesimi Protestolarında Gözaltılar ve Serbest Bırakılmalar

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılacak ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açılması ve Reşit Kibar hayatını kaybetmesiyle ilgili protestolarda dün gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.

Cankurtaran bölgesinde Reşit Kibar'ın ölümü sonrasında düzenlenen protesto eylemleriyle ilgili gözaltılar devam ediyor. 6 Eylül'de Dursun Ali Koyuncu, Mutlu Akyüz ve Yıldıray Kibar gözaltına alınmış; Koyuncu tutuklanırken, Akyüz ve Kibar serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın itirazı üzerine Akyüz ve Kibar yeniden tutuklanarak Artvin Cezaevi'ne gönderildi. Son olarak dün Çifteköprü köyünden Yasin Topal ve Ömürcan Topal, jandarma tarafından gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere Borçka Jandarma Komutanlığı'na götürülen Topal kardeşler bugün serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Borçka Halkevi Şube Başkanı Temel Kılıç şunları söyledi:

"Gözaltına alınması gerekenler ve tutuklanması gerekenler dışarıda gezerken arkadaşlarımız gözaltına alınıp, Cankurtaran mücadelesi sindirilmek isteniyor. Dün iki genç arkadaşımız kamu görevlisine mukavemetten gözaltına alındı. Arkadaşlarımız Reşit Kibar'ın ailesini pervasızca tehdit edenlere karşı ses çıkarmış ve tamamen köylerine sahip çıkmak için mücadele ediyorlar burada hukuken tehdit edenin gözaltına alınması gerekirken, bizim arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Arkadaşımız Gökhan Genç, o gün orada silahın sahibi olan ve 'ben kime istersem ona sıkar' diyen Fikret Merttürk'ün şikayetiyle ifadesi alınıyor. Anlam veremediğimiz bir hukuk süreci var normal şartlarda tutuklanması gereken bir şahıs arkadaşımızdan şikayetçi oluyor. Burada aslında gördüğümüz odur ki adalet yine tarafını şirketten yana kullanmıştır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bu mücadele bir şekliyle devam edecek."