Artvin Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Haberler

Artvin Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin başkanlığında, Orta Mahalle'de yapıldı.

Meclis toplantısı, Başkan Elçin'in, alınacak kararların Artvin'e hayırlı olması dileklerinde bulunmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantının öne çıkan gündem maddesi, kente yapmış olduğu katkılarından dolayı Borçka İlçesi nüfusuna kayıtlı iş insanı İsmet Acar'a 'Fahri Hemşehrilik' beratının verilmesi oldu.

Toplantı, 10 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlanması ile son buldu.

Halka açık bir şekilde gerçekleştirilen toplantının ardından vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Elçin, şu açıklamalarda bulundu:

"Cezaevinin arkasındaki yol alternatif yoldur. Ben kendi adıma ve mensubu olduğum parti adına söylüyorum. Sosyal medyada yazılar çıkıyor bu yola ne gerek vardır, söylemlerini ben duymadım. Ancak millet şunu söyledi... 'Belediye bu yola niye sahip çıkıyor, belediye yapmadı' dendi. Bu doğru DOKAP'ın Yeşil Yol projesi kapsamında Özel İdare tarafından yapıldı. Kötü de değil. Sosyal medyada belediye yolu teslim almıyor diye söylentileri geziyor. Biz belediye olarak o yolu bize, temiz bir şekilde terkleriyle birlikte verin teslim alalım dedik. Henüz veremediler.

DSİ'den de bir yıldır biten hem arıtmayı hem de isale hattıyla ilgili Hatila Suyu'nun devredilmesini istedik. Eksikleri olduğu için teslim alamadık.

Bu sene, Atmaca virajından aşağı köprü başına kadar doğalgaza abone olmak isteyip de doğalgaz yakmak isteyen herkes doğalgazı kullanmış olacak."

ANKA / Yerel