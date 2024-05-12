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ARİNKOM TTO Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Teknoloji Transfer Ofisi Süreçleri Toplantısı Düzenledi

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Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi'nde ARİNKOM TTO tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü paydaşlığında düzenlenen toplantıda, doktora tez danışmanlarına teknoloji transfer ofisi süreçleri hakkında bilgi verildi.

Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Mavi Salon'da, AR-GE ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji ve Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü paydaşlığında toplantı düzenlendi.

ARİNKOM TTO tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü paydaşlığında düzenlenen "Doktora Tez Danışmanlarına Yönelik Teknoloji Transfer Ofisi Süreçleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Öğr. Gör. Rabia Taş, ARİNKOM Fikri Haklar ve Ticarileştirme Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Emre Çömlekçi, Girişimcilik ve Öğrenci Programı Koordinatörü Aynur Güneş Kahraman, Fikri Haklar ve Girişimcilik Koordinatörü Mehmet Hakan Dağ, İdari ve Mali İşler Koordinatörü Evrim Derya Değirmenkaya, Üniversite Sanayi-Sektör İş Birliği Koordinatörü Yeliz Erkoç Kök, Projeler Koordinatörü Banu Gültekin başta olmak üzere öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

"Doktora öğrencileri için pek çok proje mevcut"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Projeler Koordinatörü Banu Gültekin konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Anadolu Üniversitesinde en fazla yürütülen projeler TÜBİTAK'ın ARDEB programları dediğimiz bin bir, bin iki, bin beş, 3 bin beş gibi projeler. TÜBİTAK Bilim ve Toplum programları, ARDEB programları da doktora öğrencilerinin en fazla gidebileceği programları oluşturmaktadır." Gültekin konuşmasının devamında TÜBİTAK'ta devam eden projelerden ve katılım koşullarından bahsederek katılımcıları bilgilendi.

"Lisansüstü projelerde öğrenciler tez konularını olduğu gibi projelendirebiliyor"

ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Öğr. Gör. Rabia Taş ise şunlara şu ifadelere yer verdi: "Beş proje türümüz var, bunlardan bir tanesi lisansüstü projeler. Bu projelerde öğrenciler tez konularını olduğu gibi projelendirebiliyor. Hem yüksek lisans hem de doktorada enstitüden tez önerisinin kabul edilmesinin akabinde süreç başlar. BAP'lardaki diğer proje türlerinde lisansüstü öğrencilerine bursiyer olarak yer verebilirsiniz".

"Çalışmalarla firma ve akademisyen arasındaki görüşmeleri koordine ediyoruz"

Üniversite sanayi iş birliği sürecinin nasıl ilerlediğine değinerek konuşmalarına başlayan İdari ve Mali İşler Koordinatörü Evrim Derya Değirmenkaya ve Üniversite Sanayi-Sektör İş Birliği Koordinatörü Yeliz Erkoç Kök, "Sosyal bilimlerle AR-GE çalışmalarını birleştiriyor ve disiplinler arası çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmayla Türkiye'nin her yerinden akademisyenlerimizi görevlendirebiliyoruz. Temelde AR-GE ve tasarım merkezleriyle birtakım görüşmeler halindeyiz" dedi.

"Patent, çalışmaların korunma hakkını sağlamış olur"

ARİNKOM Fikri Haklar ve Ticarileştirme Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Emre Çömlekçi ise "Bütün hocalarımızın proje çalışmaları, tez danışmanlıkları, laboratuvar-saha çalışmaları ve bu özgün çalışmalarla birlikte yeni ürünler ortaya konuyor ve ortaya konulan bu çalışmaların sonucunda elde edilen ürünlerin de korunması konusu Fikri Mülkiyet Haklarına dayanıyor. Patent, çalışmaların korunma hakkını sağlamış olur. Patent başvurularında buluş basamağının sağlanıp sağlanmadığı, yenilikçi olması ve ticarileşmeye uygunluğu konusunda kriterler bulunmakta" ifadelerini kullandı.

Girişimciliğin zor bir süreç olduğunu belirten Girişimcilik ve Öğrenci Programı Koordinatörü Aynur Güneş Kahraman ve Fikri Haklar ve Girişimcilik Koordinatörü Mehmet Hakan Dağ, ARİNKOM TTO olarak girişimcilik hizmetleri kapsamında öğrencilere, akademisyenlere ve de bölge girişimcilerine ne gibi hizmetler sunulduğuna dair katılımcıları bilgilendirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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