Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular

Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü
Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü

Ares Köpeğinden Esnafına Duygusal Vefa

Ares Köpeğinden Esnafına Duygusal Vefa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Gölcük'te, 5 yıl boyunca beslenen Ares isimli sokak köpeği, esnafa pişmiş tavuk getirerek vefa borcunu ödemeye çalıştı. Duygusal anların yaşandığı bu olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Ares isimli sokak köpeği, kendisine 5 yıldır bakan esnafa pişmiş tavuk getirerek vefa borcunu ödemeye çalıştı. Köpeğin pişmiş tavuk budunu getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde esnaflık yapan Ceyhun Satır, 5 yıldır sokakta beslediği köpeğin hareketiyle duygulu anlar yaşadı. Yıllardır Ares isimli sokak köpeğini besleyen Satır, köpeğin vefa borcunu ödemeye çalıştığını dile getirdi. Dükkana gelen Ares, ağzında taşıdığı pişmiş budu kapıya bırakarak gitti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Köpek çiğ et getirmedi, enteresan şekilde pişmiş et getirdi"

Olay anında duygusallaştığını söyleyen Ceyhun Satır, "5 yıldır baktığımız Ares isimli bir köpeğimiz var. Bu köpek mahallenin maskotu oldu. Çok sevdiğimiz bir köpeğimiz. Bugün de sabah saatlerinde kapıya pişmiş tavuk bıraktı. Biz yıllardır ona mama veriyoruz, kışın battaniye ile ısıtıyoruz. O da vefa borcunu ödemek için bana pişmiş et getirmiş. Bunu görünce hemen video çekmek istedim. Vefanın sadece insanlarda değil hayvanlarda da olduğunu görmüş oldum. Çok duygusal bir andı. Ares 9 veya 10 yaşında. Güzel bir sevgi bağımız var. Köpek çiğ et getirmedi, enteresan şekilde pişmiş et getirdi. 'Sen bana baktın, şimdi sıra bende gibi' bir durum oluştur. Çok güzel bir duyguydu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İstanbul'da en fazla suç işlenen ilçe belli oldu
img

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste
img

Suriye'de PKK afişlerini paramparça ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 3-4 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki 3 Aralık Salı! Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. Bölüm TRT1 HD izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Memur ve emekli zam oranı 2025'te ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.