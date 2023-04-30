Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi bölgeye değer katacak

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'nın en büyük sosyal konut projesinin yapıldığı Ardıçlı Mahallesine içerisinde sağlık ve sosyal donatıların yer alacağı nitelikli bir tesis kazandırıyor.

Selçuklu Belediyesi, ilçeye ihtiyaçlar istikametinde sağlık ve sosyal alanda yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Konya'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ardıçlı Mahallesine yapılan sosyal konutların yer aldığı bölgeye kazandırılacak olan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi de onlardan biri. 975 metrekare inşaat alanda yapımı aralıksız devam eden tesis içerisinde bulunacak olan Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi gibi donatılarla bölge halkının ihtiyaçlarına önemli ölçüde cevap verecek. 2 katlı olarak planlanan tesisin zemin katında Aile Sağlığı Merkezi, bodrum katında ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi bulunacak.

"Ardıçlı Mahallemize güzel bir yatırım kazandırıyoruz"

Ardıçlı Mahallesine kazandırılacak tesisin, bölgenin önemli bir eksiğini tamamlayacağını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu ilçesi sınırları içerisinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Konyamızın en büyük sosyal konut projesi gerçekleştiriliyor. Bu çerçevesinde Ardıçlı bölgesinde TOKİ tarafından Konyamızda sosyal konut ihtiyacını karşılayacak beş bin konutluk bir proje yürütülüyor. Vatandaşlarımızın özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin, sanayi çalışanlarımızın ve hiçbir şekilde daha önce ev sahibi olamamış hemşerilerimizin konut ihtiyacını karşılayacak bu çalışmaya uyumlu olacak şekilde Selçuklu Belediyesi olarak da sağlık ve sosyal tesis alanında vatandaşlarımızın talepleri ve bölgenin ihtiyaçları istikametinde yeni bir tesis kazandırıyoruz. Bu çerçevede il sağlık müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği protokolü sonrası yapımına başladığımız ve içerisinde hem Aile Sağlığı Merkezi hem de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve aynı zamanda Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi şeklinde birimlerin bulunacağı tesisimizin yapımı aralıksız devam ediyor. Amacımız planlanan süre içerisinde tesisimizi mahallemize kazandırmak. Böylece ilçemizin her noktasına olduğu gibi yeni gelişmekte olan Ardıçlı Mahallemize de güzel bir yatırımı kazandırmış olacağız" dedi. - KONYA