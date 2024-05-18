Üye Girişi
Haberler

Ardahan'da sel felaketinde yardımların yanlış dağıtıldığı iddiaları

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kotanlı köyünde aşırı yağışların etkisiyle evler ve ahırlar çöktü. Köy sakinleri, yardımların sadece belirli kişilere ulaştırıldığını iddia etti.

ÖZKAN KARAKAYA

(ARDAHAN)- Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kotanlı köyünde aşırı yağışların etkisiyle bazı evler ve ahırlar çöktü. Oktay Kızıltaş adlı köy sakini, "Yağan yağmurların etkisiyle bazı hayvanlarımız telef oldu, evlerimiz zarar gördü. Bu nedenden dolayı mağdur olduk. Çıldır İlçeden İlçe Kaymakamlığında yardımlar geldi ama gelen yardımlar yerini bulmamıştır. Gelen yardımlar zengin kesime dağıtılmış, azalara dağıtılmış, muhtar kendi çevresine dağıtmıştır" dedi. Köy muhtarı Yener Karakaya ise, "İddiaların hepsi yalan. Kaymakam, Jandarma ve AFAD yetkililerine sorulsun bizim köyümüze yardım gelmedi" diye konuştu.

Çıldır ilçesine bağlı Kotanlı köyünde aşırı yağışların etkisiyle bazı evler ve ahırlar çöktü. Köy sakinleri, Kaymakamlık tarafından gönderilen yardım ekipleri, köy muhtarı tarafından yanlış bilgilendirilerek yardımların sadece belli kişilere ulaştırıldığını iddia etti.

"BU DURUM BİZİ MAĞDUR ETTİ"

Oktay Kızıltaş adlı vatandaş şunları söyledi:

"Yağan yağmurların etkisiyle bazı hayvanlarımız telef oldu, evlerimiz zarar gördü. Bu nedenden dolayı mağdur olduk. Çıldır İlçeden İlçe Kaymakamlığında yardımlar eldi ama gelen yardımlar yerini bulmamıştır. Gelen yardımlar zengin kesime dağıtılmış, azalara dağıtılmış, muhtar kendi çevresine dağıtmıştır. Diğer kesime oy vermeyen kesime hiçbir şey vermemiştir. Gariban kesim de onlar. Bunca hayvanlarımız selin suyun içinde kaldı. Bazı insanların unu, aşı, ekmeği suyun içinde kaldı. Allah devlete zeval vermesin kaymakamlıktan ya da Kızılay'dan yardımlar gelmiş ama gelen yardımları köy muhtarı azalarına ve kendi akrabalarına kendine oy veren kesime dağıttı. Diğer kesim, gariban kesime 5-6 haneye verilmemiştir. O gün yağmurun altında kalan aşı evi insanlar var hiç değilse insan sofrasından götürür verir. Diğer kesime yardım dağıtışmış, 3 branda varsa üçünüde kendileri almış bir koli gıda malzemesi varsa adam hepsini kendisine almış 5- 6 haneye hiç yardım verilmedi bunun da nedeni muhtara oy vermedik diye. Etkilendiğimiz zaman ilçe kaymakamlığı aradık, kaymakamlık sağolsun AFAD'ı arıyor birgün AFAD geliyor ama köyüm muhtarı AFAD ekibine yanlış bilgilendirme yapıyor. Bu durum bizi mağdur etti. AFAD ekipleri dahi muhtarın yanlış yönlendirmesi sonucunda doğru bilgi alamadılar."

"İDDİALARIN HEPSİ YALAN"

Köy muhtarı Yener Karakaya ise şunları söyledi:

"Köyümüze herhangi bir yardım gelmedi hakıımda yalan iftirada bulunan köy sakinlerininde durumu iyi, 2 katlı evleri var. İftira atıyorlar muhtarlık seçimini kaybettikleri için iftira atıyorlar. İddiaların hepsi yalan. Kaymakam, Jandarma ve AFAD yetkililerine sorulsun bizim köyümüze yardım gelmedi. Gerekirse bize iftira atanlar hukuk önünde hesap verecekler. Köyümüze İlçe Jandarma geldi baş azam Şahan Bulut gezdirdi jandarmayı herkesin ismi aldı. Can riski taşıyan evlere baktılar, 3 evinde resmini çektiler. Evlerin ismini yazdılar görevliler, yalan söyleyen köy sakinlerinin 2 katlı evi var onların evini görevliler çekmeyince benim engellediğimi söylediler. Yalan söylüyorlar. Köyümüze yardım gelmedi. Yardım gelirse ihtiyaç sahibi insanlara zaten yetkililer yardımı verirler ben devletin işini nasıl engelleyebilirim böyle bir şey mümkün mü? Dediğim gibi söylenen iddialar tamamen asılsızdır, iftiradır."

Kaynak: ANKA / Yerel

Ardahan Çıldır Aşı Yerel Yaşam Güncel Haberler

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

 Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

Bakmadan Geçme

19 Mayıs Mesajları ve Sözleri! İşte En Güzel 19 Mayıs Şiirleri 19 Mayıs 1919'da ne oldu, 19 Mayıs anlamı ne? 19 Mayıs İZMİR yol koşusu ne zaman nerede yapılacak, şartları ne, yol kaç km (MARATON İZMİR)? 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Fury Usyk maçı nasıl izlenir? Tyson Fury Usyk maçı Türkiye yayını var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! #128167 Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki #9917 #128250 CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Mayıs günün maçları nereden izlenir? #9917 #128250 Son Kale Hacıbey filmi oyuncuları kim? Son Kale Hacıbey filmi konusu ne? Son Kale Hacıbey ne zaman, nerede çekildi? #128250 Kırımlı filmi oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu ne? Kırımlı ne zaman, nerede çekildi? #128250 Allah Yazdıysa Bozsun filmi oyuncuları kim? Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ne? Allah Yazdıysa Bozsun ne zaman, nerede çekildi? #128250 Dominik Cumhuriyeti bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Güney Kore bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? Bulgaristan bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Dallas Mavericks OKC Thunder NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936
Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title