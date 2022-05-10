Ardahan'da Kadastro Çalışması Hatalı Yapılınca Köylerin Meraları Karıştı

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) -

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan'ın Hanak ilçesinde, tapuların yeniden belirlenmesi için 2008 yılında yapılan kadastro çalışmasındaki hata nedeniyle Sazlıçayır köyü merasından oldu. Sazlıçayır Muhtarı Tanju Akbaş, "Ben, Sazlıçayır köyünde üç yıldır muhtarlık yapıyorum ve üç yıldır meralarda yaşanan sorun nedeniyle mağdur durumdayız. 2008'de kadastro geçtiğinde, bizim ada parsellerimizi kadastro değişik yapmamış ama tapuya gelince ada parsellerimizi değişmişler ve biz mağdur durumdayız" dedi.

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Sazlıçayır köyünün 10 bin hektarlık mera alanı kadastro çalışması sırasında Yamaçlı köyüne yazılınca köylüler karşı karşıya geldi.

"MAĞDUR DURUMDAYIZ"

Sazlıçayır Muhtarı Tanju Akbaş, şunları söyledi:

"Ben, Sazlıçayır köyünde üç yıldır muhtarlık yapıyorum ve üç yıldır meralarda yaşanan sorun nedeniyle mağdur durumdayız. 2008'de kadastro geçtiğinde bizim ada parsellerimizi kadastro değişik yapmamış ama tapuya gelince ada parsellerimizi değişmişler ve biz mağdur durumdayız. Üç tane ada parsellerimiz var, ama üçünün de kullanma hakları bizde yok. Kendi aralarında komisyon toplayarak kullanım hakkını Yamçılı köyüne vermişler ve Sazlıçayır'ın kullanma hakkı yok. Ben, buradan Sayın Vali'me, Sayın Kaymakam'a, İl Tarıma ve İlçe başkanlarına sesleniyorum ve onların da bilgileri var. Biz burada bir çözüm bulamadık ve Sayın Cumhurbaşkanı'ma da köyümün sesini duyurmak istiyorum ve bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Bizim istediğimiz; Kaymakam, jandarma ve bilirkişileri yollasınlar, yeniden bir düzenleme yapılsın.

"HUSUMET OLMADAN BU SORUN ÇÖZÜLSÜN"

İki köy arasında bir husumet çıkmasını istemiyoruz. Ben devletimle bu işi çözmek için mücadele ediyorum ve çok zor durumdayız. Bizim davalı olduğumuz ada parselleri ihale amacıyla satılmış ve bizim köyümüzün meraları yok. Şu anda buradan Tarım Bakanı'ma da sesleniyorum ve Bakanlıktan bir müfettiş istiyorum. Bilirkişi ile gelsinler ve iki köyün arasında ve yeniden bir kadastro çizimi yapsınlar. Tapu elimde, Tapu Kadastro'da 136/1 parsel, tapuya gelince 105/8 olmuş. Diğer tapuda da aynı sorun var ve elimdeki krokide görünüyor ama kullanımı bizde değil. Bu yüzden hayvanlarımızı meralarımız olmadığı için çıkaramıyoruz. Devletimizin bir an önce bu mağduriyete el atmasını istiyoruz. Yoksa gelsinler, hayvanlarımızın yemini, samanını versinler, biz de rahatlayalım. Geçen gün İlçe Tarım'da bir toplantı yapıldı, müdür yardımcısına dedim ki 'Siz ihaleye sunmuşsunuz ama kimin merasını sunmuşsunuz? Siz, bizim harmanımızı ihaleye sunmuşsunuz, benim hayvanım nereye gidecek?' Yamçılı Köyü Muhtarı diyor ki 'Biz Sazlıçayır köyünü de satın alacağız. Bu ne cüret, buna bu cesareti kim veriyor? Kimden destek alıyor? Buradan büyüklerimize sesleniyorum; Kaymakam olsun İl ve İlçe başkanları olsun, gelsinler ve bu iki köy arasında bir husumet olmadan bu sorunu çözelim. Devletimiz kendi eliyle bu soruna çözüm bulsun istiyoruz."

"1938'DEN BERİ TAPUMUZ VAR"

Sazlıçayır köyünün bir önceki muhtarı Hilmi Toker ise köylerine ait 10 bin hektarlık meranın komşu köye verildiğini iddia ederek yetkilerden yardım talebinde bulundu. Eski muhtar Toker, şunları söyledi:

"2008'de kadastro geçerken iki köyün merası bölünmüş, bize verilen mera 10 bin hektardır. 8 bin hektar bize 12 bin hektar onlara verilmiş. Sonradan komisyon kararı almışlar, hiç kimseye sorulmadan, askı ilanı yapılmadan bunu karambole getirmişler. Yani muhtara da bilirkişilere de söylenmemiş. Normalde askı ilanı bir ay sürer ama hiç kimse bu ilanı görmemiş ve bu kullanma hakkını Yamçılı köyüne vermişler. Tapu bizim, 1938'den bu yana köyümüze ait tapumuz var. Vali Bey, Kaymakam Bey ya da İçişleri Bakanlığı bunun çözümünü bulsun, iki köy arasında büyük bir husumet yaşanmasın."