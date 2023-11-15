Ardahan'da filin görüldüğü iddia edilen köyün muhtarı konuştu

Ardahan'da Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, hayvanları otlatırken karşısına çıktığını iddia ettiği bir fil yavrusunun fotoğrafını paylaştı. Fil yavrusunun fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme ve arama çalışması başlatırken Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Olayın yankıları sürerken bir açıklamada filin görüldüğü öne sürülen köyün muhtarından geldi.

Muhtar yaptığı açıklamada "Jandarma tarafından araştırıldı. Öyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. Bizim köyün sınırları içerisinde öyle bir şeyle karşılaştığını söylüyor. Ama biz inanmadık. Jandarma ekipleri 10 kilometrelik bir alanda arama yaptı. Öyle bir şeye rastlanmadı. O çobanın bir uydurması. Kendisi popüler olmak için böyle bir şey yapmış" dedi.