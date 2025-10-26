Haberler

Araç Yangınlarının Artış Nedenleri: Denetimsizlik ve Kalitesiz Malzeme

Araç Yangınlarının Artış Nedenleri: Denetimsizlik ve Kalitesiz Malzeme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Makine Mühendisleri Odası Adana Şube Sekreteri Özgür Çelebi, Türkiye genelinde artan araç yangınlarının denetimsizlik, standart dışı uygulamalar ve kalitesiz malzeme kullanımından kaynaklandığına dikkat çekti. Eğitimli servis elemanlarının önemine vurgu yaptı.

Makine Mühendisleri Odası Adana Şube Sekreteri Özgür Çelebi, son zamanlarda Türkiye genelinde artan araç yangınlarının, denetimsizlik, standart dışına çıkılması, kalitesiz malzeme kullanımı, 10 numara yağ kullanımı ve LPG sisteminin iyi takılmamasından kaynaklandığını söyledi.

Son zamanlarda hem kışın hem de yazın otomobil, minibüs, kamyon, tır ve otobüslerde sık sık yangın çıktığı gözlendi. Bu konu hakkında konuşan Makine Mühendisleri Odası Adana Şube Sekreteri Özgür Çelebi, araç yangınlarının başlıca nedenlerinden birinin denetimsizlik olduğunu belirterek, "Araç tamir servislerinin yetkili olmaması ve her isteyenin araç bakımı yapabildiği bir ortamda yaşıyoruz. Bu kişilerin eğitimli ve yetkilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Araç servis elemanlarının uzun bir eğitimden sonra bu mesleği icra etmesi gerekmektedir" dedi.

Çelebi, araçta kullanılan yedek parçanın da yangına sebebiyet verebileceğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Araçlar üretilirken belli standartlarda üretiliyor. Ancak herhangi bir usta bu standartları kendi başına değiştirebiliyor. Bunlar yapılırken mutlaka kaliteli malzeme ve mühendislik hesaplarına uygun gerçekleştirilmesi gerekmektedir."

Ticari araçlarda maliyeti düşürmek için maalesef 10 numara yağ kullanabildiğine değinen Çelebi, "Bu 10 numara yağları inceltmek için tiner ve solvent gibi kimyasallar kullanılıyor. Onlar çok kolay yanabilir. Haliyle araçlarda kullanılan bu 10 numara yağ, aracın kullanımı esnasında özellikle motor kısmında çok kolay yangın çıkarabilmektedir" diye konuştu

LPG sistemlerinin de yangın sebeplerinden biri olduğunun altını çizen Çelebi şunları kaydetti:

"Daha önce montaj aşamasında Makine Mühendisleri Odası denetleme yapıyordu. Ancak bu yönetmelik değişti. Artık montajı yapan kişinin kendi kendini denetlemesi gibi bir yönteme geçildi. Haliyle montajı doğru yapılmamış bir LPG sisteminin trafikte bomba gibi dolaştığını söylemek yanlış olmaz." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Bu çocuğu bir köşeye not edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.