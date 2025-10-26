Araç Yangınlarının Artış Nedenleri: Denetimsizlik ve Kalitesiz Malzeme

Makine Mühendisleri Odası Adana Şube Sekreteri Özgür Çelebi, son zamanlarda Türkiye genelinde artan araç yangınlarının, denetimsizlik, standart dışına çıkılması, kalitesiz malzeme kullanımı, 10 numara yağ kullanımı ve LPG sisteminin iyi takılmamasından kaynaklandığını söyledi.

Son zamanlarda hem kışın hem de yazın otomobil, minibüs, kamyon, tır ve otobüslerde sık sık yangın çıktığı gözlendi. Bu konu hakkında konuşan Makine Mühendisleri Odası Adana Şube Sekreteri Özgür Çelebi, araç yangınlarının başlıca nedenlerinden birinin denetimsizlik olduğunu belirterek, "Araç tamir servislerinin yetkili olmaması ve her isteyenin araç bakımı yapabildiği bir ortamda yaşıyoruz. Bu kişilerin eğitimli ve yetkilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Araç servis elemanlarının uzun bir eğitimden sonra bu mesleği icra etmesi gerekmektedir" dedi.

Çelebi, araçta kullanılan yedek parçanın da yangına sebebiyet verebileceğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Araçlar üretilirken belli standartlarda üretiliyor. Ancak herhangi bir usta bu standartları kendi başına değiştirebiliyor. Bunlar yapılırken mutlaka kaliteli malzeme ve mühendislik hesaplarına uygun gerçekleştirilmesi gerekmektedir."

Ticari araçlarda maliyeti düşürmek için maalesef 10 numara yağ kullanabildiğine değinen Çelebi, "Bu 10 numara yağları inceltmek için tiner ve solvent gibi kimyasallar kullanılıyor. Onlar çok kolay yanabilir. Haliyle araçlarda kullanılan bu 10 numara yağ, aracın kullanımı esnasında özellikle motor kısmında çok kolay yangın çıkarabilmektedir" diye konuştu

LPG sistemlerinin de yangın sebeplerinden biri olduğunun altını çizen Çelebi şunları kaydetti:

"Daha önce montaj aşamasında Makine Mühendisleri Odası denetleme yapıyordu. Ancak bu yönetmelik değişti. Artık montajı yapan kişinin kendi kendini denetlemesi gibi bir yönteme geçildi. Haliyle montajı doğru yapılmamış bir LPG sisteminin trafikte bomba gibi dolaştığını söylemek yanlış olmaz." - ADANA