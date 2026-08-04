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UEDAŞ'tan Araç Sahibine İlginç Çözüm: Otonun Etrafını U Şeklinde Kazdılar

UEDAŞ'tan Araç Sahibine İlginç Çözüm: Otonun Etrafını U Şeklinde Kazdılar
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer altı elektrik hattı çalışması yapan UEDAŞ ekipleri, park halindeki bir otomobilin sahibine ulaşamayınca aracı çekmek yerine etrafını U şeklinde kazarak çalışmayı tamamladı. Araç sahibinin Bursa dışında olduğu öğrenilirken, kazı çalışması aracın çevresinden dolaşılarak gerçekleştirildi ve ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer altı elektrik hattı çalışması yapan UEDAŞ ekipleri, park halindeki aracın sahibine ulaşamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Ekipler, otomobili çekemeyince aracın etrafını U şeklinde kazarak çalışmayı tamamladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde yürütülen yer altı elektrik hattı çalışmaları sırasında ilginç anlar yaşandı. Elektrik direklerindeki havai hat kablolarını yer altına almak için çalışma başlatan UEDAŞ ekipleri, kazı güzergahı üzerinde park halinde bulunan otomobil nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Araç sahibine ulaşmak için uzun süre çaba gösteren ekipler, yaptıkları araştırmada otomobil sahibinin Bursa dışında olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine çalışmaların aksamaması için farklı bir çözüm üreten ekipler, aracı bulunduğu yerden kaldırmak yerine otomobilin etrafını U şeklinde kazarak elektrik kablolarını yer altına aldı. Aracın bulunduğu bölüm kazılmadan bırakılırken, kazı çalışması aracın çevresinden dolaşılarak tamamlandı.

İlginç çalışma çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekerken, ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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