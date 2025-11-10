Arabuculuk sorunların çözüm noktası oldu

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, arabuluculuğun uygulanmaya başlandığı 2013 yılından bu yana ülkede çok büyük ivme ile büyüdüğünü, sorun olan birçok konunun çözüm noktası haline geldiğini söyleyerek, "6.5 yılda ortalama 2 bin mahkemenin yapacağı işleri arabulucularımız gerçekleştirdi" dedi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, 10-14 Kasım tarihleri arasında kutlanan Arabuluculuk Haftası kapsamında Kayseri Arabulucular Derneği Başkanı Av. Şirin Yarımçam ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Gökhan Şahan ile birlikte Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nü hatırlatan Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

"6.5 yılda ortalama 2 bin mahkemenin yapacağı işleri arabulucularımız gerçekleştirdi"

Ziyarette konuşan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, arabuluculuk hakkında bilgiler vererek, "Arabuluculuk müessesi uygulanmaya başlandığı 2013 yılından bugüne kadar ülkemizde çok büyük bir ivme ile büyümüş ve ülkemizin sorunu olan birçok konunun çözüm noktası haline gelmiştir. Halihazırda arabuluculuk siciline kayıtlı yaklaşık 49 bin arabulucumuz bulunmaktadır. Arabulucularımız eliyle 2024 yılında yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin uyuşmazlık ele alınmıştır. Bunların yüzde 65'i yani yaklaşık 1 milyon 250 bin uyuşmazlık anlaşmayla sonuçlanmıştır. 2025 yılında bu sayının 2 milyonun üzerine çıkması beklenmektedir. Arabuluculuk uygulamaları ile 2018 yılından bu yana adli hayatta il bazı ortalamasında iş, ticaret ve tüketici alanında 2-3 mahkeme; ülke bazında ise ortalama yıllık 300 mahkeme; 6,5 yılda ise ortalama 2 bin mahkemenin yapacağı işleri arabulucularımız gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

"2.5 milyon kişi hasım olmak yerine dostluğu seçmiştir"

Arabulucuğun dava şartı haline getirildiği mahkemelerin ekseriyasında bir yılda görülen dava dosya sayılarının 3 binlerden 2 binlere hatta bazılarında 700'lere kadar düştüğünü, adli incelemelerin daha verimli hale geldiğini ve toplumun hukuk alanında yargıya güveni arttığını kaydeden Şimşek, "Son 2 yıl öncesinde ülke gündemine oturan yaklaşık 2 milyon EYT'li kişinin mahkemeye gitmesinin önünü arabuluculuk kesmiştir. Aynı şekilde kiracı kiraya veren uyuşmazlıkları nedeniyle ülkemiz gündeminde büyük yer işgal eden ve toplumsal bir patlamaya dönüşme riski taşıyan sosyal kırılmalar da 1 Eylül 2023'te bu konunun dava şartı haline gelmesiyle birlikte bıçak gibi kesilmiştir. Televizyonlarda her gün görmeye alışık hale geldiğimiz birbirini döven, bıçaklayan, kavga eden kiracı-kiraya veren görüntülerini, istisnalar dışında 1 Eylül 2023'ten sonra görmemeye başladık. Bu durum Adalet Bakanlığı kaynaklarının daha verimli alanlara harcanmasına imkan vermiştir. Her uyuşmazlıkta en az 2 taraf olduğunu varsayarsak, bu anlaşmalar sayesinde en az 2.5 milyon kişi hasım olmak yerine dostluğu seçmiştir. Bu da toplumumuzdaki sosyal barışın ve toplumsal uzlaşının yerleşmesine büyük katkı sağlamıştır. Arabuluculuk uygulamasının, toplumumuza en büyük katkısının da bu olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal barış ve uzlaşı, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için olmazsa olmazdır. Bu nedenle her bir arabulucumuzun yaptığı her nitelikli anlaşma, devletimizin bekası, milletimizin huzurunun güvencesi olacaktır" şeklinde konuştu.

"Arabulucular olarak, TURAMEP'in yanında olacağız, yardım ve destek sağlamak için çalışacağız"

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) hakkında da konuşan Nihat Şimşek, "Arabulucularımızın tümünün sorunlarına çözüm üretmek gayesini taşıyan TURAMEP, bundan dolayı bütün arabulucularımızı temsil etmeyi amaçlamıştır. Tüm arabulucuların aidiyet hissederek, bu çatı altında mesleki sorunlarına çözüm bulması TURAMEP'in ilk hedefidir. TURAMEP, yüksek kaliteli Arabuluculuk hizmeti alabilmenin herkesin hakkı olduğuna inanmaktadır. TURAMEP olarak üye arabuluculuk merkezlerimiz ve arabulucularımızla hep birlikte bunun için çalışıyoruz. TURAMEP bünyesindeki Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezlerinin temel düsturları, etik kuralları ilke edinmek, Adalet Bakanlığının denetimi altında, kaliteli ve nitelikli hizmet sunmaktır. Halihazırda Arabuluculuk uygulamalarındaki en büyük sorun, hizmette bir kalite standardının yerleştirilememesi ve denetim eksikliğinden kaynaklı olarak verilen hizmetin kalitesinin oturtulamamış olmasıdır. Bu ve diğer sorunların aşılması için, TURAMEP büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Bunun için, büyük özverilerle ve uzun bir süreç sonunda Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan ve halen Adalet Bakanlığında bekleyen Arabuluculuk Kanun Taslağının Meclise sevki ve akabinde de Meclisten onaylanarak çıkması, TURAMEP'in gündeminde yer almaktadır. Bizler de Arabulucular olarak, TURAMEP'in yanında olacağız, yardım ve destek sağlamak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TURAMEP'in faaliyetlerinin önemli olduğunu ve başarılı olmasının tüm kamuoyuna yansıyacak olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağını ifade etti. Kösedağ ayrıca, Av. Arb. Nihat Şimşek'e, Av. Arb. Şirin Yarımçam'a, Doç.Dr. Gökhan Şahan'a ve tüm arabuluculara çalışmalarında başarılar diledi. - KAYSERİ