Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme

MasterChef Türkiye’nin sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçını tribünden takip etti. Sivrioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı.

''LOCA YOKSA TRİBÜN VAR''

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçını stadyumda canlı izleyen ünlü şef Somer Sivrioğlu, tribünlerden çektiği bir videoyu ''Loca yoksa tribün var'' notuyla paylaştı.

ACUN ILICALI'YA DESTEK İDDİASI

Sivrioğlu'nun bu ifadeleri, futbol kamuoyunda ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Söz konusu paylaşım; geride bıraktığımız günlerde Aziz Yıldırım yönetimi tarafından kulüpteki locası iptal edilen yakın dostu ve patronu Acun Ilıcalı’ya bir destek mesajı olarak yorumlandı.