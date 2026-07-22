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Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme

Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme Haber Videosunu İzle
Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme
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Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını tribünden takip eden Somer Sivrioğlu, ''Loca yoksa tribün var'' ifadeleriyle paylaşım yaptı. Paylaşım, Aziz Yıldırım yönetimi tarafından locası iptal edilen Acun Ilıcalı’ya destek olarak yorumlandı.

MasterChef Türkiye’nin sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçını tribünden takip etti. Sivrioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı.

''LOCA YOKSA TRİBÜN VAR''

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçını stadyumda canlı izleyen ünlü şef Somer Sivrioğlu, tribünlerden çektiği bir videoyu ''Loca yoksa tribün var'' notuyla paylaştı.

ACUN ILICALI'YA DESTEK İDDİASI

Sivrioğlu'nun bu ifadeleri, futbol kamuoyunda ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Söz konusu paylaşım; geride bıraktığımız günlerde Aziz Yıldırım yönetimi tarafından kulüpteki locası iptal edilen yakın dostu ve patronu Acun Ilıcalı’ya bir destek mesajı olarak yorumlandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Somer şef patronu için tribünlere oynamış o zaman

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Haber Yorumlarızqs26sbhcs:

acun kim k.pek

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