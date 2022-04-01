Araban'ın ilk kapalı semt pazarı hizmete girdi

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, ilçenin ilk kapalı semt pazar yeri hizmete girdi. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş ile pazarcı esnafını ziyaret ederek vatandaşlar ile ilçenin ilk pazar yeri hakkında sohbet etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun girişimleri ve Şahinbey Belediyesinin destekleriyle geçen yıl temeli atılarak inşaatına başlanan ilçenin ilk kapalı semt pazarı hizmete alındı. İçerisinde 60 araçlık otopark, 26 kamyonetlik pazarcı araç parkı, 15 metrekarelik zabıta odası, 70 metrekarelik mescit ve lavabo ile 77 tezgah kapasiteli modern kapalı pazar yeri inşasının tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunuldu.

4 Mart'ta yapılan kura çekimiyle yerleri belirlenen esnaf tezgahlarını kurup ilk satışlarını yaparken, vatandaşlar da modern bir semt pazarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Vatandaşlar artık hijyenik koşullarda alışveriş yapacak"

Semt pazarını ilk hizmet gününde ziyaret eden Belediye Başkanı Hasan Doğru, vatandaşların artık daha hijyenik koşullarda alışverişlerini yapabileceklerini söyledi. Pazarcı esnafının geçmişte zor koşullar altında çalıştığını hatırlatan Doğru, "İlk günlerde belli başlı eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Olabilecek aksaklıkları tespit edip en kısa sürede gidereceğiz. Vatandaşlar şimdi modern Şahinbey Kapalı Semt Pazarımızda, hijyenik koşullarda alışverişlerini yapmaya başladılar. İlçemizin ilk semt pazar yerinin yapımı için destek veren Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

Kurulan tezgahlarda ilk alışverişini yapan vatandaşlar, hijyenik koşullarda rahat alışveriş yapabildikleri için mutlu olduklarını ifade ederek Başkan Hasan Doğru ile Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. - GAZİANTEP