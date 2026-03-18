Araban'da Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı Bahçesinde düzenlenen tören Araban Kaymakamı Özgür İşçimen'in katılımıyla Atatürk anıtına çelenk bırakması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla başladı.

İlçe mezarlığı içerisindeki şehitlik ziyaretinin ardından Araban Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla devam eden programda Çanakkale Zaferi konulu video ve slayt gösterileri, şiirlerin okunması, Çanakkale geçilmez oratoryosunun seslendirilmesi ve ödül töreninin ardından son buldu.

Törene, kurum amirleri, Şehit aileleri, Gazi ve Gazi aileleri, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

