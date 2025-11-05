Antep Lahmacunu, Avrupa Birliği'nden Tescil Aldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep'in yüzyıllardır süregelen mutfak mirasının en önemli simgelerinden biri olan Antep Lahmacununa, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret (PGI) tescili aldı.

Gaziantep sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Antep Lahmacunu, artık Avrupa Birliği nezdinde de "Gaziantep" adıyla tescilli bir ürün olarak anılacak.

Türkiye'nin 40'ıncı, Gaziantep'in ise 5'inci AB tescilli ürünü olan Antep Lahmacunu, GTB'nin Antep Fıstık Ezmesi'nden sonra Avrupa Birliği'nde tescil ettirdiği ikinci ürün oldu.

Gaziantep, bu yeni tescille birlikte bir kez daha gastronomi alanındaki öncülüğünü ve kültürel mirasını uluslararası platforma taşımış oldu.

Yüzyıllardır Gaziantep mutfağında kendine yer bulan Antep Lahmacunu, yalnızca bir yemek değil; paylaşmanın, bereketin ve bir arada olmanın simgesi olarak da kabul ediliyor.

Kalabalık düğün sofralarından bayramlara, taziyelerden özel davetlere kadar hemen her toplumsal buluşmada ikram edilen bu lezzet, Gaziantep'in toplumsal hafızasında derin bir yer ediniyor.

17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde "lahm-ı acinli börek" olarak anılan bu geleneksel tat, yüzyıllar boyunca ustadan çırağa aktarılarak bugünkü haline ulaşmış durumda.

Zırh ile kıyılmış kuzu eti, sarımsak, taze biber, maydanoz, domates ve baharatlarla hazırlanan iç harcıyla taş fırınlarda pişirilen Antep Lahmacunu, soğan içermemesi ve yüzde 35-40 oranında kuzu etiyle yapılmasıyla diğer lahmacunlardan ayrılıyor.

"Bir kültürü, emeği ve geleneği tescilledik"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Avrupa Birliği tescilinin yalnızca bir gastronomi başarısı değil, aynı zamanda kültürel bir mirasın dünyaya tanıtımı anlamına geldiğini vurguladı.

Akıncı, "Antep Lahmacunu, Gaziantep mutfağının en özgün, en sevilen lezzetlerinden biridir. Asırlardır bu topraklarda aynı yöntemlerle, aynı özveriyle hazırlanır. Biz de bu emeği ve geleneği koruma altına almak, dünyaya tanıtmak amacıyla Avrupa Birliği'ne başvurumuzu 2023 yılında yapmıştık. Bugün bu sürecin başarıyla sonuçlandığını duyurmanın gururunu yaşıyoruz. Antep Lahmacunu, yalnızca Gazianteplilerin değil, ülkemizin de gurur kaynağıdır. Bu tescil, kökeni, üretim yöntemi ve kültürel bağlarıyla bir bütün olarak Gaziantep'e ait olduğunu tüm dünyaya tescil ettirmiştir. Her bir ustamızın emeği, her bir fırının kokusu artık Avrupa'da da 'Gaziantep' adıyla anılacaktır" dedi.

Gaziantep'in Avrupa Birliği tarafından tescillenen diğer ürünleri arasında Gaziantep Baklavası, Araban Sarımsağı, Gaziantep Menengiç Kahvesi ve Antep Fıstık Ezmesi de yer alıyor.

GTB'nin bugüne kadar Gaziantep adına 24 geleneksel ürünü tescil ettirdiğini hatırlatan Akıncı, Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Lahmacunu'nun AB tescilli iki ürün olarak ayrı bir gurur kaynağı oluşturduğunu söyledi.

Akıncı, bu süreçte her zaman desteklerini yanlarında hissettikleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek, "Gaziantep'in geleneksel değerlerine sahip çıkmaya, bu mirası koruma altına almaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP