Antalya yerel haberi... Gastronominin Kalbi Antalya'da Atmaya Devam Ediyor

Antalya yerel haberi... Antalya’da gastronomi coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Resmi açılışı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından yapılan I. Uluslararası Food Fest Antalya, ünlü ve Michelin yıldızlı şeflerin şovlarına, panellere, söyleşilere ve konserlere ev sahipliği yapıyor.

Antalya'da gastronomi coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Resmi açılışı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından yapılan I. Uluslararası Food Fest Antalya, ünlü ve Michelin yıldızlı şeflerin şovlarına, panellere, söyleşilere ve konserlere ev sahipliği yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen I. Uluslararası Food Fest Antalya, devam ediyor.

Yerel gıdaya sahip çıkmak amacıyla, "Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik ve Yerel Ürünlerin Desteklenmesi" temasıyla düzenlenen festival birbirinden renkli etkinliğe sahne oluyor. Uluslararası Food Fest Antalya'da dünyadan ve Türkiye'den birbirinden ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri, yeme içme sektöründeki işletmeciler bir araya geliyor.

BAŞKANLAR PANEL VE SÖYLEŞİDE KONUŞTU

Uluslararası festival, 23 Eylül'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in resmi açılışı yapmasının ardından "Şehirlerin Gastronomi Zenginliğini Ön Plana Çıkaracak Tanıtım Çalışmaları" başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşmacı olarak katıldığı panelin ardından pek çok farklı başlıkta panel ve söyleşi gerçekleştirildi.

GASTRONOMİYE IŞIK TUTAN SOHBETLER

Ceyda Düvenci'nin sunumuyla Antalya Mutfağı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık'ın sunduğu Meslek Örgütlerinin Yerel Yemeklere ve Tarıma Bakış Açısı, Dilara Koçak'ın konuk olduğu Sürdürülebilir Yaşam için Sürdürülebilir Beslenme, Moderatörlüğünü Gökmen Sözen'in yaptığı ülkemizin önemli turizm temsilcilerinin katıldığı STK'ların Sürdürülebilir Turizm ve Gastronomi Politikaları, Sahrap Soysal'ın konuk olduğu Coğrafi İşaretli Tavşan Yüreği Zeytinli Tarifler ve gastronomi sektörünün önde gelen isimlerinin bir araya geldiği Şeflerin Yerel Mutfağın Tanıtımında Etkisi başlıklı panel ve söyleşiler gastronomi, turizm ve ekonomi dünyasına ışık tuttu.

MICHELIN YILDIZLI ŞEFLERDEN ŞOVLAR VE KONSERLER

Dünya çapında tanınan René Frank, Merlin Labron-Johnson gibi usta şeflerin yaptığı workshop'ar festivalin ilk gününe ayrı bir renk kattı. Ünlü şeflerin şovları konuklar tarafından ilgiyle izlendi ve büyük beğeni topladı. Karaalioğlu Parkı içinde kurulan festival alanı ziyaretçilerle dolarken, lezzet tutkunları Antalya'nın yerel ürünlerinin yer aldığı stantlardaki farklı lezzetlerin tadına baktı.

TUĞBA YURT'TAN KONSER

Akşam saatlerinde ise ünlü şarkıcı Tuğba Yurt'un verdiği konserle gastronomi coşkusu tüm Antalya'yı sardı. Konseri izleyen konuklar ve Antalyalı yurttaşlar şarkılara eşlik edip, eğlence dolu saatler geçirdi.

IŞIN KARACA KONSERİ

Festivalin ikinci günü gün boyunca panel, söyleşi ve workshoplar ile devam edecek. Luigi Taglienti Joann Artieda, Arda Türkmen, Jeno Rácz, Rui Silvestre, Şeyda Dikmen Öğdük, Mine Ataman, Murat Atay, Ömür Akkor, Nursel Ergin, Beyhan Kadayıfçı, Uğur Volkan Uysal gibi ünlü isimlerin katılacağı workshop ve söyleşilerin ardından akşam sanatçı Işın Karaca'nın konseriyle festival coşkusu doruğa ulaşacak.

DÜNYA ŞEFLERİ SAKLI LEZZETLERİN İZİNDE

Festivalin son günü (25 Eylül Pazar) ise İpek Kozasından Portkal Çiçeği Broşu Yapımı etkinliğinin yanı sıra gün boyunca ünlü şef Danilo Zana, Joe Barza, Tuncay Gülcü, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Jaime David Rodriguez Camacho, Pere Planagumà Sala, Elif Korkmazel, Türev Uludağ ile workshoplar, çok sayıda panel ve söyleşi düzenlenecek. I. Uluslararası Food Fest Antalya, akşam saatlerinde düzenlenecek Akustik Konser ile sona erecek.