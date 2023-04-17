Antalya'ya 500 bin Kazak uyruklu turist bekleniyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret eden Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, kente gelmesi beklenen 500 bin Kazak turistin güzel bir sayı olduğunu bildirdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret eden Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, kente gelmesi beklenen 500 bin Kazak turistin güzel bir sayı olduğunu bildirdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev'i Kemer'de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Kemer'e her sene çok sayıda Kazak misafirin geldiğine işaret eden Başkan Topaloğlu, "Kazakistan ile tarihi bağlarımız var. Her yıl Kemer'imizde çok sayıda Kazak misafire kapılarımızı açıyoruz. Bu yıl da çok sayıda Kazak misafir bekliyoruz. İkili ilişkilerimiz artarak devam edecek" dedi.

"500 bin kazak"

Başkonsolos Kanafeyev, Türkiye ile Kazakistan'ın hem kan hem de tarihsel bağlarının olduğunu belirterek, "Biz kardeş iki ülkeyiz. Kazakistan'dan her yıl Antalya'ya çok sayıda turist geliyor. Bunların çoğunluğu ise Kemer bölgesine gelerek hem tatil hem de çalışma fırsatı buluyor. Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu ile daha önce bir görüşme gerçekleştirmiştik. Antalya'ya 500 bin Kazak misafir beklediklerini söylemişti. Bu Antalya için güzel bir rakam" diye konuştu.

Ziyaret sonrası Başkan Topaloğlu, Başkonsolos Kanafeyev'e Kemer kolonyası verirken, Başkonsolos Kanafeyev ise Başkan Topaloğlu'na kitap hediye etti. - ANTALYA