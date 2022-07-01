Antalya'nın İlk Deniz Süpürgesi Akdeniz'e İndirildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında yaklaşık bir yıl önce faaliyetlerine başlayan Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Başkan Böcek Antalya'nın ilk deniz süpürgesini, Akdeniz'e indirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette Vali Yardımcısı ve Hudutlar Mülki Amiri Suat Seyidoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, Sahil Güvenlik Okul Komutanı Albay Engin Kuntay, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Antalya Bölge Liman Başkanı Mustafa Yılmaz ve Qport Genel Müdürü Özgür Sert de eşlik etti.

"DENİZLER HEPİMİZİN"

Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün denizlerin temiz tutulması noktasında önemli çalışmalara imza attığını belirten Başkan Böcek, "Antalya'mızda denizimizi, doğamızı tüm kurum kuruluşlarla birlikte korumaya devam ediyoruz. Çevreyle ilgili, arıtmalarımızla ilgili ne gerekiyorsa gereğini yapıyoruz. Antalya, ülkemiz hepimizin. Denizler hepimizin. Bu güzel günü tekrar kutluyorum" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR DENİZLERİ İZLEYECEK

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli mühendis Kemal Özgün, müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Deniz kirliliğini önleme çalışmalarını anlatan Özgün, Büyükşehir Belediyesi'nin ihale aşamasına gelen "Elektronik Gemi Denetleme Sistemi" ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

Özgün, "Doğuda Beşgöz Deresi Batıda ise Göynük Çayını birleştiren hattın içi belediyemizin sorumluluk alanında. Bu alanı 20 tane çok yüksek çözünürlüklü kamera ve termal kamera, radar ve AIS cihazıyla tarayıp, görüntüleri Tünektepe'ye radyolink ile güvenli bir hatla ileteceğiz. Radyolinkteki hatları da Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğümüze aktarıp, izleyeceğiz" dedi.

DENİZLER GÜVENLİ HALE GELECEK

Söz konusu kameraların suyun altındaki akaryakıt boru hattını bile görebildiğini vurgulayan Özgün, "Kentimizi bu şekilde deniz kirliliği konusunda güvenli bir hale getireceğiz. Bu sistem deniz kirliliğinin yanında deniz kazalarını çözme konusunda da bize yardımcı olacak. Yapay zeka, AIS görüntüsü ve radar görüntüsünü üst üste koyup, deniz kirliliğini bize haber verecek. Termal kamera görüntüsü ile bir gemi değişik ısıda bir su denize bıraktığı zaman farklı renk tonlarında görebileceğiz. Bir gemi denize atık su bırakıyorsa bu görüntülerle idari işlem yapmamız yeterli olacak" diye konuştu.

DENİZ SÜPÜRGESİ, AKDENİZ'E İNDİRİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kabotaj Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Antalya'nın ilk deniz süpürgesinin denize indirilmesi törenine de katıldı. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne ait ABB Mavi 07 adlı deniz süpürgesini Balıkçı Barınağı'ndan vinçle Akdeniz'e indirdi.

Başkan Böcek, "Denizimizi daha temiz tutmak için Antalya'nın ilk deniz süpürgesini Akdeniz'le buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce Boğaçayı'nda benzer bir çalışma yapmıştık. Antalyamızı, çevre dostlarımızla, denizcilerimizle, tüm kurum kuruluşlarla, oda başkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla beraber denizlerimizi korumaya denetlemeye devam edeceğiz. Hep sağlıklı güzel günlerde tertemiz denizlerde buluşmak dileğiyle" dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞIYOR

Antalya'da deniz çöpleriyle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan ABB Mavi 07 isimli deniz süpürgesi, deniz yüzeyindeki fiziksel çöpleri toplayacak. Güneş enerjisinden de faydalanan deniz süpürgesi, su altındaki yosunları biçebiliyor, polen, müsilaj ve petrol türevi atıkları da toplayabiliyor.

ANKA / Yerel