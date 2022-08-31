Antalya haberleri: Muratpaşa'da '9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Parkı' Açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, '9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Parkı'nı açmaya hazırlanıyor.

Belediye Meclisi, ağustos ayı toplantısında 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel adının Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 5 bin metrekarelik parka verilmesini oybirliğiyle kabul etti. Meclis kararının ardından parkta başlayan yenileme çalışmaları tamamlanarak park açılışa hazır hale geldi. Perge Bulvarı 1598 Sokak'ta bulunan parkın açılışı, 2 Eylül Cuma saat 18.30'da yapılacak.

İçinde çocuk oyun grupları, spor sahası bulunan parkta merhum Cumhurbaşkanı Demirel'in heykeli de yer alıyor. Demirel'in şapkasıyla yurttaşları selamlamasının tasvir edildiği heykel, heykeltıraşlar Yılmaz Aras, Kemalettin Okudur ve İsa Yılmaz tarafından yapıldı. Kaidesiyle birlikte 3 metre 66 santimetre yüksekliğe sahip olan heykel'in üzerinde Demirel'in şu sözleri yer alıyor:

"Eğer bana 'Cumhuriyet nedir' diye sorarsanız, bize cevabım şudur: Cumhuriyet benim işte. İslamköy'den çıkmış bir köylü çocuğunu Cumhurbaşkanı yapan Cumhuriyettir. Cumhuriyet budur. Bunu Büyük Atatürk'e borçluyuz."

GENEL BAŞKANLARA DAVET

Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da bu hafta ziyaret ederek parkın açılışına davet etti. Ziyarette Türkiye'nin ve Antalya'nın siyasi ve sosyo-ekonomik durumunu hakkında değerlendirmeler de yapıldı. Başkan Uysal, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da makamında ziyaret etti ve açılışa davet etti. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da açılışa Uysal'ın imzasıyla davet edildi.