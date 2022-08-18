Antalya haberleri... Döşemealtı Gençlik Meclisi'nde 6'ncı Dönem Heyecanı

Döşemealtı Belediyesi'nin ilçe gençlerinin yerel yönetimlerde söz sahibi olması, katılımcı demokrasi anlayışıyla kent yönetimine katılmaları amacıyla başlattığı Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) 6'ncı dönem mülakatları tamamlandı.

Döşemealtı Gençlik Meclisi 6'ncı dönem başvuruların tamamlanmasının ardından seçmeler yapıldı.

Döşemealtı Belediyesine ait Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Oğuz Kaan Usta Gençlik Merkezi'nde yapılan seçmelerde, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi'nden alanında uzman eğitmenler, genç vekil adaylarıyla mülakat yaptı. Yapılan mülakatların ardından derecelendirme sonucuna göre 25'i kız 25'i erkek 50 genç vekil seçildi.

2023 yılı 6'ncı dönem genç vekil olmak için başvuran 83'ü erkek, 70'i kız, 153 kişi arasından yapılan mülakatla seçilen 50 genç vekil, isimlerinin açıklanmasının ardından yemin ederek göreve başlayacak.

DÖGEM Akademi bünyesinde kişisel, sosyal ve mesleki gelişim seminerleri alacak genç vekiller, kurulan kulüplerde sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler, tiyatrodan, koroya, spordan, doğa yürüyüşüne-bisiklet turuna, sinemadan, futbol ve voleybola, opera ve bale gibi birçok etkinliğe katılacak. Genç vekiller, Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri kapsamında Almanya, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Yunanistan, Estonya, Hollanda ve Gürcistan gibi ülkelere gitme imkanı bulacak. Genç vekillerin hazırladıkları projeler Döşemealtı Belediyesi Meclisi'ne tavsiye edilecek.