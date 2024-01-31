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Antalya'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi satılan Belarus uyruklu Türk vatandaşı ve çocukları yardım bekliyor

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Antalya'da yaşayan Belarus uyruklu Türk vatandaşı Hanna Y. ve ikiz kızları, eşinin evi satması sonucu sokakta kaldı. Yardım isteyen Hanna Y., çocuklarının okula devam edebilmesi ve iş bulabilmesi için destek bekliyor.

Antalya'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle 4 ay uzaklaştırma aldırdığı öğretim görevlisi eşinin yaşadıkları evi satması nedeniyle sokakta kalan Belarus uyruklu Türk vatandaşı Hanna Y. ve 11 yaşındaki ikiz kızları kalacak yer için yardım istedi. 12 yılını verdiği evine bakan anne ve kızları gözyaşlarına hakim olamadı.

Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde yaşayan Belarus uyruklu Hanna Y. (44), Türk vatandaşı öğretim görevlisi eşi hakkında şiddetli geçimsizlik iddiasıyla 19 Ocak günü 4 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın ardından iddiaya göre Türk eşin, Hanna Y.'nin ikiz kızlarıyla birlikte oturduğu evi satmasının ardından yeni ev sahibi tahliye kararı aldırdı. Hanna Y., tahliye sırasında evde bulunan eşyalar sokağa çıkartılırken gözyaşlarına boğuldu. 40 dakika içinde eşyalarını toplayan Hanna Y.'ye aynı binada yaşayan kadın komşusu kucak açtı. Komşusunun evinin salonuna eşyalarını koyan Hanna Y., ikiz kızlarıyla yaşadıklarının şokunu uzun süre üzerinden atamadı. 12 yıldır yaşadığı evinden 40 dakikada tahliyesi edilen Hanna Y., şimdi kızlarıyla gözyaşları içinde evine uzaktan bakabiliyor. Hanna Y., kızlarının okullarına devam edebilmesi için Konyaaltı ilçesinde uygun kirası olan bir ev ve çalışabileceği bir iş desteği istiyor.

"40 dakikada çıkartıldık"

Yaşadıklarına bir türlü inanamayan Hanna Y., 12 yıl sonra ayrılmak zorunda kaldığı evinde iyi ve kötü günler yaşadıklarını hatırlattı. Güzel bir aile olduklarını ama yaşanan bir kötü günün ardından ayrılma kararı aldığını dile getiren Hanna Y., "Eşim bunu öğrenince bizimle iletişim kurmadı ve öylece bizi bırakıp gitti. Bu evi biz ayrılırken başka birine sattığını öğrendik. Bu durumu öğrenince çok üzüldüm. İki gün önce ev sahibi ve polis geldi, bizi uyarmadan 40 dakika içinde evi boşaltmamızı istediler. Hızla eşyaları topladım ve evden kovulduk" dedi.

"Evime bakarken kalbim ağrıyor"

Eşyalarını aynı apartmandaki arkadaşlarının evine taşıdıklarını anlatan Hanna Y., "Hayırsever kişilerden destek bekliyoruz. Konyaaltı bölgesinde uygun kirası olan bir ev ve dil gerektirmeyecek iş istiyorum. Bize destek olan yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Şu an komşularda kalıyoruz. Sonuçta kendi evimiz değil arkadaşımız ama tedirgin oluyoruz. Üst üste konulan eşyalarımı görünce evimi hatırlıyorum. Bir daha eskisi gibi olmayacağını anlıyorum. Bunu anlamak çok zor ve yaşadıklarıma halen inanmıyorum. Evime geçerken baktığımda kalbim ağrıyor. Eşimle 2010 yılından beri yaşıyorum. Şimdi kendimi terkedilmiş gibi yalnız hissediyorum. Ağlıyorum evime baktıkça ve ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

"Yeni bir başlangıç yapacağız"

6. sınıfa giden ikizlerden 11 yaşındaki Havva Nur Y., "Ben eğitimime devam edip diplomat, kardeşim Elanaz Y. de (11) veteriner olmak istiyor. Geleceğimizin zor olduğunu anlıyoruz. Babam bizim hayatımızı bozmaya devam edecek, onu tanıyorum. Bizi rahat bırakmayacak, bundan daha kötüsü olacak. Telefonla konuştum, bizim onun için hiçbir şey olduğumuzu söyledi. Hayatında yerimizin olmadığını söyledim. Babamdan bu sözleri duymak kırıcı. Babamızın bizi rahat bırakmasını ve maddi destekte bulunmasını istiyorum. Biz sadece uygun fiyata kira ve anneme dil gerektirmeyen bir iş istiyoruz. Biz kendi hayatımızı kurabilir, başlangıç yapabiliriz. Bunun için herkesin desteğini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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