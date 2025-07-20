Antalya'da Sıcak Hava Dalgası: 41 Derecede Denizde Serinleme Arayışı

Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının yurda girmesi ile birlikte Antalya'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede arttı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi Konyaaltı Sahili'nde denize girmekte buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarı ile hafta sonu itibariyle Basra ve Afrika üzerinden gelecek olan sıcak hava dalgasının yurda giriş yapacağını duyurmuştu. Yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece arasında artış gösterileceği belirtildi. Temmuz ayının son haftasına girilirken Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği kentte hissedilen nem oranı yüzde 80'lere yaklaştı.

Şemsiye ile güneşten korunmaya çalıştılar

Yüksek nem dolayısıyla hissedilen hava sıcaklığı ise 41 derece civarında seyretti. Bazı turistler sıcaktan etkilenmemek için şemsiye kullanarak güneşten korunmaya çalıştı. Artan sıcaklıklar nedeniyle hafta sonunu fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı turistler çareyi Konyaaltı Sahili'nde denize girmekte buldu. Deniz suyu sıcaklığının da 30 derece dolayında seyrettiği Konyaaltı'nda kimi vatandaşlar denize girerken kimileri ise ağaç gölgelerini tercih etti. - ANTALYA