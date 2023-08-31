Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Athena grubunun konseri ile kutladı. Gecede yaptığı konuşmada vatan sevgisinin ve millet bilincinin önemine vurgu yapan Başkan Muhittin Böcek, “Biz senin ışığında, senden aldığımız güçle, senin yolunda yürümeye devam edeceğiz Atam” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Athena grubunun konseri ile kutladı. Gecede yaptığı konuşmada vatan sevgisinin ve millet bilincinin önemine vurgu yapan Başkan Muhittin Böcek, "Biz senin ışığında, senden aldığımız güçle, senin yolunda yürümeye devam edeceğiz Atam" dedi.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konser öncesi sahneye çıkarak Antalyalılara seslendi. Konuşmasına 2023 CEV Avrupa Şampiyonasında yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik ederek başlayan Başkan Böcek, "Kanlarını vatan topraklarına katarak 'millet olma bilincini ruhumuza işleyen, bu güzel toprakları bize vatan kılan, kazandıkları zaferi dünya tarihine altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

"TÜRK MİLLETİNİN BAYRAMI HEPİMİZE KUTLU OLSUN"

Başkan Böcek, zaferin sadece tarihi bir olay olmadığını, aynı zamanda bir milletin kendi istikbalini belirlediği, toprağın vatan olduğu ve Türk tarihini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Başkan Böcek,"Bugün, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür. Bugün, bir milletin kendi istikbalini belirlediği gündür. Bugün, toprağın vatan olduğu gündür. Bugün, Türk tarihinin dönüm noktası, Türk Milletinin bayramıdır. Hepimize kutlu olsun" dedi.

"SON NEFES NE DEMEK BİLİR MİSİNİZ?"

Başkan Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son nefes" ne demektir bilir misiniz? Son nefes, Başkomutan Mustafa Kemal'e Çiğiltepe'yi alma sözü verdiği saatte alamayınca intihar eden Albay Reşat Bey demektir. Son nefes demek, topçu ateşleriyle şafak vaktinde Tınaztepe'ye koşan ilk Mehmetçik demektir. Son nefes, taarruzun tam ortasında, kırık bir kağnı üzerinde İzmir'e yürümeye karar vermek demektir. Son nefes, cephenin ardından taşınan katık demektir. Yarım çarık demektir. İzmir'in dağlarındaki çiçekler için Afyon'un dağlarında can vermek demektir. Bu vatan, son nefesini vermekten bir an olsun tereddüt etmeyenlerle kuruldu. Gözünü kırpmayanlarla. Arkasına bakmayanlarla. İşte şimdi biz de son nefesimize dek buradayız burada olacağız."

"SENDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE, SENİN YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ ATAM"

Büyük zaferin 101. yılında ülkeyi daha güçlü, daha huzurlu, daha mutlu bir ülke yapmak için durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışacaklarını ifade eden Başkan Böcek, "Bize bırakılan bu eşsiz mirasa son nefesimize kadar sahip çıkacağımıza sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. 100 yıl önce olduğu gibi elbet olacak imkansızlıklar, zorluklar, karşı çıkanlar. Elbet olacak vazgeçenler, sözünden dönenler, adını unutturmaya çalışanlar. Ama biz senin ışığında, senden aldığımız güçle, senin yolunda yürümeye devam edeceğiz Atam. Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız, yıkılmayacağız ve aynı senin yaptığın gibi bir gün bile vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz, bu mirasın ağırlığını omuzlarımızda taşımanın sorumluluğunu biliyoruz. Çünkü biz gücümüzü senden, Cumhuriyetimizden ve Yüce Türk Milletinden alıyoruz" diye konuştu.

"YORULUNCA AKLINIZA 100 YIL ÖNCESİNİ GETİRİN"

Gençlere seslenirken, onları geleceğin liderleri olarak gördüğünü belirten Başkan Böcek, "Yorulduğunuzda, umutsuzluğa kapıldığınızda, hatta vazgeçmeye karar verdiğinizde aklınıza 100 yıl öncesini getirin. Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı düşünün.İşte o an, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğunuz kudretin damarlarınızda olduğunu anlayacaksınız" dedi.

Başkan Böcek, Türkiye'nin daha güçlü, huzurlu ve mutlu bir ülke olması için çalışacaklarına olan inançlarını da dile getirdi ve vatana sahip çıkmak için her türlü zorluğa göğüs gereceklerini sözlerine ekledi.

ATHENA, ŞARKILARI İLE COŞTURDU

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreninde, Başkan Böcek'in konuşmasının ardından Athena grubu sahne aldı. Athena, sevilen şarkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce Antalyalıyı coşturdu. Antalyalılar, Athena'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Başkan Muhittin Böcek de Athena grubuna teşekkür ederek, çiçek ve Atatürk portresi hediye etti.