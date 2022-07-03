Anneleriyle evden çıkarılan kızlar, maddi durumu iyi olan babalarının ilgisizliğinden şikayetçi

HATAY - Hatay'da 6 yıl önce kocasının açtığı davayla boşanan 2 çocuk annesi Nurşen Tekin, ev sahibi tarafından mahkemeye kararıyla kirada oturduğu evden çıkartıldı. Kadının kızları, maddi durumunun iyi olduğunu söyledikleri babalarınız kendileriyle ilgilenmediğini söyledi.

Nurşen ve Mehmet A. çifti 2002'de evlendi. Evlendiği tarihlerde kırtasiye dükkanı açan Mehmet ile Nurşen A.'nın Hümeyra ve Aymira adını verdikleri iki çocukları oldu. Mehmet A., 2016 yılında eşine haber vermeden boşanma davası açtı. Mahkeme çifti boşadı. Nurşen Tekin, iki çocukları varken Mehmet A'nın kendisini aldattığını iddia etti. Nurşen Tekin, iki kızıyla birlikte evli olduğu dönemden beri kirada oturduğu evden açılan tahliye davası sonrası çıkartıldı. Çilingirle kapının açılması, polislerin içeri girmesi ile anne ve çocuklarını feryatları ise kameraya yansıdı. Nurşen Tekin, eşyaların bir bölümünü komşusuna bırakırken, bir kısmını da apartman önüne yığdı.

Eşinin kendisine haber vermeden boşanma davası açarak mağdur ettiğini söyleyen Nurşen Tekin, "2016 yılında bir boşanma süreci yaşadım. Haberim yokken boşanma davası açıyor. Çocuklarımıza ve bana psikolojik şiddet uyguladı yıllarca. Oturduğumuz evin kontratı kendisine ait olduğu halde ev sahibi bana tahliye davası açtı. Benim maddi olanağım da, gidecek yerim de yok. Polis ve avukat eşliğinde gelerek çilingirle evimize girdiler. Avukat kadın olduğu için ondan rica ettim ama karşılık bulmayarak apar topar bizi evden attılar ve eşyalarımızı apartmanın önüne indirdiler. Bu süre içerisinde de sıkıntı yaşattılar. Sokakta kalıyoruz. Eşyalarımızın bir kısmı apartmanın önünde yol üstünde üzeri örtülmüş bir vaziyette. Bu şekilde yaşıyoruz. Büyük kızımın kalbinde delik var. Küçük kızımın da rahatsızlıkları var. Komşularımız inip bakıyor. Ben küçük kızımla ilgilenirken, büyük kızım nöbet tutuyor" dedi.

Hümeyra A. ise, "Biz 1 haftadır sokakta kalıyoruz. Evimizden çıkarıldık. Babam eğitimci, aynı zamanda kırtasiye sahibi. Bize hiçbir şekilde bakmıyor ve destekte bulunmuyor. Babamın üzerine daireleri var. Bize bir tane bile dairesini vermiyor. En temel hakkım olan barınma ihtiyacım karşılanmıyor. Kız kardeşimle biz sokakta kalıyoruz. Ben artık sokakta kalmak istemiyorum. Babamın yanına gittiğimizde bu durumu anlattım. Bana hiçbir şekilde umurunda olmadığını ve ne yapacaksak kendi başımızın çaresine bakmamız gerektiğini söyledi" dedi.