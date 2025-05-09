Anneler Günü'nde SED Hizmetinden Yararlanan Çocuklar ve Anneleri Piknikte Buluşacak

Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar anneleriyle Anneler Günü Piknik etkinliğinde bir araya gelecek.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve sanatsal, kültürel ile sportif faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor. SED hizmetinin etkinliğinin artırılması, ailelerde çocuk ile ilgili farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanları sunmak amacıyla ise 'SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması Projesi Okul Destek Projesi'ni hayata geçiren bakanlık bu kapsamda 'Anneler Günü' vesilesiyle çocuklar ve annelerine yönelik yurt genelinde piknik etkinlikleri gerçekleştirecek. Etkinliklerde, çocukların anneleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmeleri, duygusal bağlarını güçlendirmeleri ve aile içi iletişimin desteklenmesi amaçlanıyor. Geleneksel çocuk oyunları, grup etkinlikleri ve anne-çocuk etkileşimini artıracak eğlenceli aktivitelerle, sosyal bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. Yapılan çalışmalarla çocuklara okul dışı zamanlarını sağlıklı, güvenli ve verimli biçimde değerlendirebilecekleri sosyal ortamlar sunularak duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. - ANKARA