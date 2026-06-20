Anne-kızın üniversite yolculuğu mezuniyetle taçlandı

Yalova'da birlikte üniversite sınavına hazırlanan Nilüfer Savaşır ve kızı Yağmur Savaşır, aynı dönemde üniversiteye başladı. Anne mezun olurken, kızı eğitim hayatını sürdürüyor.

50 yaşındaki Nilüfer Savaşır ve 23 yaşındaki kızı Yağmur Savaşır, 2022 yılında birlikte sınava hazırlanarak YKS'ye girdi. Anne Yalova Üniversitesi Tarih Bölümü'nü, kızı ise Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandı. Bir süre sonra Bursa'daki üniversiteyi bırakan ve Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü kazanan Yağmur Savaşır, annesiyle birlikte aynı kampüste okumaya başladı. Anne üniversiteyi bitirerek kep atarken, kızı ise ikinci sınıfa geçti.

"İçimde hep bir ukde kalmıştı"

Üniversite okuma hayalini yıllar sonra gerçekleştiren Nilüfer Savaşır, kızına sürekli "Seninle birlikte sınava gireceğim" dediğini belirterek, bu sözünü yerine getirdiğini söyledi. Savaşır, sınavda kızıyla birlikte başarılı olarak üniversiteye yerleştiklerini ifade ederek, "Ben Yalova Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandım. O da Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümünü kazandı. Öyle başladı. Sonra kızım Yalova'ya dönmek istediğini söyledi. Ondan sonra Yalova Üniversitesi'nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne başladı. Şu anda beraber aynı okula gidiyoruz. Ben mezun oldum, o devam edecek. Daha önce bir bilgisayar programcılığı ve analistliği programı okudum. Onu yarım bıraktım. İçimde hep bir ukde kalmıştı. Bu sebeple okumayı da çok sevdiğim için, kendimi de geliştirmeyi sevdiğim için tekrar üniversite okumaya karar verdim" diye konuştu.

Şimdiki hedef yüksek lisans

Okumayı ve kendisini geliştirmeyi sevdiğini dile getiren Savaşır, bundan sonraki hedefinin yüksek lisans yapmak olduğunu belirterek, "Yine devam edeceğim. Yüksek lisans yapacağım. Sonra da yine devam edeceğim hala izin verirse ömrüm, el verirse tabii ki. Sağlık, sıhhat olursa devam etmeyi istiyorum" dedi.

"Okulda karşılaştığımızda birlikte vakit geçiriyorduk"

Bu deneyimin kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Yağmur Savaşır ise, "Çoğu insanın yaşayamayacağı bir şey yaşadım. Çevremde bunu deneyimleyen başka kimse olmadı. Bir yandan çok güzel, bir yandan da hala şaşırıyorum" diye konuştu.

Annesiyle aynı üniversitede eğitim görmenin farklı bir deneyim olduğunu belirten Yağmur Savaşır, "Yaş gereği önce annemin mezun olması gerekiyordu. Ben de biraz arkadan mezun olmaya karar verdim. Onun arkadaşlarıyla da benim arkadaşlarımla da birbirimizi tanıyoruz. Bu nedenle okulda karşılaştığımızda birlikte vakit geçiriyorduk" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı